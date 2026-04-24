La hipoteca para vivienda en Málaga marca un nuevo máximo histórico: 243.800 euros de media, más del doble que hace una década

El mercado hipotecario de la provincia de Málaga ha arrancado el año 2026 con niveles históricos máximos de cuantía de los préstamos, confirmando la incesante espiral alcista de los precios de la vivienda. Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los dos primeros meses del ejercicio (enero y febrero) han dejado un total de 4.285 hipotecas firmadas, un 33,5% más que en el mismo periodo del año anterior y un promedio de 243.800 euros por hipoteca, lo que supone una subida interanual del 19% (casi 40.000 euros más, en números redondos).

El importe medio concedido para las hipotecas de Málaga sólo es superado, como viene siendo habitual, por Baleares (304.288 euros, un 13% más) y Madrid (245.671, un 3,8% más). La hipoteca suele cubrir hasta el 80% del valor de una vivienda.

Málaga ya cerró el año 2025 con 223.611 euros de promedio anual frente a los 195.600 de 2024 o los 176.470 de 2023, evidenciando una continua escalada ligada, lógicamente, a la subida del precio de la vivienda

Hace diez años, en 2015, el promedio del importe concedido en las hipotecas en Málaga estaba en unos 112.500 euros. Desde entonces la cuantía se ha duplicado, elevando así enormemente el esfuerzo económico exigido a los hogares.

En España, el número de hipotecas sobre viviendas constituidas en enero y febrero es de casi 84.900, un 10,1% más que el mismo periodo de 2025. La estadística del INE suma ya 20 meses consecutivos de subidas internuales.

Los portales destacan el "dinamismo" del mercado hipotecario

Los portales Idealista, Fotocasa y Pisos.com han destacado este viernes el "dinamismo" del mercado hipotecario, con un febrero en máximos de hace 15 ejercicios, aunque han advertido que se podría producir una ralentización en los próximos meses, especialmente si los créditos se encarecen con subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para frenar el repunte de la inflación por la guerra en Oriente Medio.

El director general de Idealista/hipotecas, Juan Villén, comenta que el dato de hipotecas "ha sorprendido al alza, en un contexto de mercado donde la formalización de hipotecas se está decelerando".

A pesar de ello, Villén cree que la tendencia a lo largo del año será de una ligera caída en las formalizaciones de hipotecas, de la mano de la ralentización en las transacciones de compraventa de viviendas.

Obras de viviendas en Málaga capital. / Álex Zea

"El importe medio concedido sigue muy alto, en línea con el crecimiento del precio de la vivienda y la falta de ahorros de las familias, que las empuja a solicitar mayores importes de préstamos", añade el director de Idealista. Asimismo, indica que los tipos se mantienen estables, aunque espera ver a partir del segundo trimestre del año un "claro repunte" del coste de las hipotecas, tras las recientes subidas del Euribor y el coste de fondos a medio plazo.

Por su parte, el director de Pisos.com, Ferran Font, resalta que estos datos refuerzan la idea de un mercado hipotecario "muy dinámico" en los primeros compases de 2026.

No obstante, aclara que "no conviene no perder de vista" factores externos como la evolución de los tipos de interés o el contexto económico internacional.

"A día de hoy, el buen comportamiento de la demanda y unas condiciones financieras todavía competitivas sostienen la actividad, pero la falta de oferta sigue siendo el principal desafío estructural. Esto continuará presionando los precios y dificultando el acceso a la vivienda en el corto y medio plazo", asevera Font.

"La banca está empezando a redefinir el mercado"

Por su parte, la directora de Estudios de Fotocasa, María matos, señala el fuerte dinamismo del mercado hipotecario, pese al encarecimiento de los préstamos.

"El crédito continúa fluyendo, aunque ya no lo hace en las mismas condiciones que hace unos meses. El tipo de interés medio ya se sitúa en el 2,88%. Este comportamiento refleja un momento muy particular del ciclo: la demanda se mantiene sólida, pero es la banca la que está empezando a redefinir el mercado desde la oferta de crédito", apunta.

Además, afirmó que las hipotecas a tipo fijo seguirán siendo las más demandadas (representan actualmente el 64,8% de las firmas mensuales), mientras las de tipo variable han sido desincentivadas por la volatilidad del Euríbor.

En paralelo, las subrogaciones también están al alza, impulsadas por el interés de muchos hipotecados en mejorar sus condiciones y aprovechar la "coyuntura favorable".