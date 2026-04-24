Sanidad
El Hospital Regional de Málaga reivindica el papel de la investigación en enfermería
El centro ha celebrado la II Jornada de Investigación en Cuidados, que ha reunido a profesionales sanitarios, investigadores y expertos para abordar los últimos avances en cuidados de salud
La enfermería no solo cuida: también investiga, innova y aporta evidencia para mejorar la atención sanitaria. Ese ha sido el eje de la II Jornada de Investigación en Cuidados del Hospital Regional Universitario de Málaga, un encuentro que ha reunido a profesionales sanitarios, investigadores y expertos para poner en valor el papel de la investigación en enfermería y su impacto en la mejora de la calidad asistencial.
Bajo el lema ‘Del conocimiento a la acción’, la jornada congregó el jueves a decenas de asistentes interesados en conocer los últimos avances en cuidados de salud, así como en compartir experiencias innovadoras en el ámbito clínico y de gestión.
Durante el acto inaugural, representantes institucionales y sanitarios destacaron una misma idea: la importancia de impulsar la investigación en cuidados como herramienta clave para transformar el sistema sanitario y mejorar los resultados en salud.
Conferencia inaugural
Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue la conferencia inaugural, centrada en el rol e influencia de la enfermería en las políticas de salud e investigación en España, donde se subrayó el papel estratégico de estos profesionales en la toma de decisiones sanitarias.
Entre los asistentes al acto se encontraban la vicedirectora científica de IBIMA Plataforma BIONAND, Natalia Mena Vázquez; el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco Sancho; el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega Domínguez, y el director de Enfermería del centro, Antonio Zamudio Sánchez.
Referente en la investigación en cuidados
“Con esta segunda edición, el Hospital Regional Universitario de Málaga consolida este encuentro como un referente en el ámbito de la investigación en cuidados, reforzando su compromiso con la innovación, la evidencia científica y la mejora continua de la atención sanitaria”, destacó el director de Enfermería del Hospital Regional Universitario de Málaga, Antonio Zamudio.
Durante la mañana, se celebró una primera mesa redonda dedicada a la investigación en cuidados como garantía de seguridad y calidad asistencial, que estuvo guiada por profesionales de distintos grupos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. El objetivo, según detallaron en un comunicado, era abordar diferentes temas como los cuidados personalizados, la innovación en la gestión del cuidado o el análisis de prácticas clínicas en pacientes crónicos.
En la sesión de tarde, tuvo lugar una segunda mesa redonda en la que se abordaron los retos actuales y nuevas perspectivas en investigación en cuidados, con intervenciones sobre gestión enfermera internacional, seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, adherencia terapéutica y calidad de vida, así como el papel de la enfermería en ámbitos como la oncología o la alergología.
Premio a la mejor comunicación
Asimismo, durante la jornada se presentaron diversos estudios centrados en ámbitos como la fatiga en pacientes en hemodiálisis, la atención a población pediátrica con patologías complejas o la evaluación de la vitamina D en personas mayores, evidenciando el carácter multidisciplinar de la investigación en cuidados.
El evento incluyó también dos sesiones de comunicaciones orales en las que profesionales expusieron sus trabajos de investigación, “fomentando el intercambio de conocimiento y experiencias entre los asistentes”
Como broche final a la jornada, tuvo lugar una conferencia centrada en el impulso a la investigación en el sistema sanitario andaluz, seguida de la entrega del premio a la mejor comunicación, que ha reconocido a Blanca Iglesias Rosado por su trabajo ‘Eficacia del Mindfulness en la naturaleza mediada por TIC y geolocalización en el tratamiento de la depresión’. El acto de clausura contó con la presencia del delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Carlos Bautista Ojeda, entre otras autoridades del ámbito sanitario.
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