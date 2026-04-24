Josele Aguilar plantea dos maneras de entender la vivienda el próximo 17 de mayo: "Como especulación o como un derecho"

"La vivienda como derecho o como especulación". Esa dicotomía es la que plantea el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, fecha en la que insta a los andaluces a decantarse por una de las dos opciones en las urnas. "La elección es clara: o entiendes la vivienda como una especulación, como hace el PP en ese binomio Paco de la Torre-Moreno Bonilla, o la entiendes como un derecho que hay que garantizar, como lleva en el programa electoral María Jesús Montero", ha expresado el candidato por la provincia al Parlamento.

La visita de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, Isabel Rodríguez, a Málaga para reunirse con los alcaldes y portavoces del área metropolitana y la Costa del Sol, sirvió ayer para volver a plantear soluciones al problema que todos los partidos llevarán por bandera en sus programas electorales: la vivienda.

Aguilar aprovechó la ocasión para alertar de la "gravedad de la emergencia habitacional" que tiene la provincia. "No es casualidad que las centrales sindicales hayan elegido Málaga para la celebración del acto central el próximo 1 de mayo", expresó. Una decisión que, según el secretario general, "viene motivada por el paradigma de los problemas de acceso a la vivienda de la ciudad".

"Binomio Paco de la Torre-Moreno Bonilla"

Para el líder socialista en la provincia, la problemática es una "conjunción" de las políticas de la derecha a nivel municipal, por parte del alcalde de Málaga, Francisco De la Torre; y a nivel autonómico, por parte de Juanma Moreno. "Hoy, junto con la sanidad, la vivienda es el principal problema que estamos sufriendo los malagueños y malagueñas", reivindicó.

La propuesta del PSOE es "clara": "Se basa en que la vivienda deje de ser un bien destinado a la especulación para convertirse en un derecho que hay que garantizar legalmente". Además, ensalzó la acción del Gobierno de España en materia de vivienda aludiendo al plan estatal 2026-2030.

En este contexto, Josele Aguilar detalló que actualmente hay en construcción 1.362 viviendas de protección oficial en alquiler asequible en la zona de Buenavista y que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se han impulsado 3.100 viviendas en la provincia de Málaga. Frente a esta situación, el socialista aprovechó para criticar que, en ocho años el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, "solo se hayan construido 162 viviendas a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en toda la comunidad".

Plan de vivienda en Málaga

Isabel Rodríguez fue cuestionada ayer en el encuentro con alcaldes y alcaldesas sobre cómo se puede traducir ese plan de vivienda en Málaga y respondió: "Si con el anterior plan y las anteriores propuestas en Málaga ciudad habíamos invertido más de 160 millones de euros, habíamos movilizado más de 6.000 viviendas, más de 3.500 en construcción y otras 2.600 en rehabilitación, significa que triplicando el presupuesto podremos triplicar la acción".

"Es muy importante, podremos triplicar la acción de nuestras políticas y sobre todo podremos mejorar las políticas, porque el plan mejora la orientación de estas políticas públicas y de esta financiación pública para garantizar el derecho a la vivienda", ha sostenido.

'Casa 47'

Asimismo, la socialista incidió en que Málaga es una de las ciudades donde "más inversión y más proyectos propios" del Ministerio de Vivienda existen. Rodríguez aseguró que el modelo del Gobierno es "muy claro" y que deben aprovechar "todos los recursos del Estado" para dar respuesta a este problema. "En Málaga, gracias a esa política de saber que lo público ha de servir a lo público y no a la especulación, tenemos un proyecto tan importante como ese barrio de Buenavista que lo va a liderar Casa 47", un cambio estructural que va a permitir urbanizar suelos y construir viviendas asequibles para la mayoría social.

Rodríguez aseguró que el proyecto se encuentra a la espera de que el Ayuntamiento apruebe definitivamente el plan de urbanización, que es el trámite administrativo que les queda para poder licitar las obras. "Igual en estos días preelectorales sucede y hay magia. Tan pronto como se apruebe el plan de urbanización, Casa 47 está lista para urbanizar", concluyó la ministra.