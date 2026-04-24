Málaga celebra el I Día Escolar del Donante de Médula y Sangre: una jornada que “salvará vidas”

Málaga ha celebrado este viernes el I Día Escolar del Donante de Médula y Sangre, una jornada pensada para sembrar conciencia desde las aulas sobre la importancia de un gesto que puede salvar vidas. Más de 400 alumnos de siete centros escolares de la capital se han reunido en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial para participar en esta primera edición, impulsada por AVOI, Héroes hasta la Médula y Paula y la Fábrica de Médula, en colaboración con el Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga.

Bajo el lema ‘Dona médula y sangre y serás mi héroe y también mi heroína’, se han llevado a cabo una serie de actividades para los escolares de los centros CEIP Domingo Lozano, CEIP García Lorca, CEIP Salvador Rueda, CEIP Intelhorce, CEIP Neill, CEIP Los Olivos y Colegio Divino Pastor. La jornada, promovida desde 2022 por AVOI, Héroes hasta la médula y Paula y la Fábrica de Médula, ha sido presentada por los magos Richard Granda y Juan Garrido.

Lectura del manifiesto

Uno de los momentos más especiales del día ha sido la lectura de un manifiesto por parte de tres niños oncológicos, David, Rosita e Iván, en el que han trasladado públicamente la importancia que tiene donar médula y sangre, “un gesto que salva vidas”.

Posteriormente, se ha realizado un juego con todo el alumnado en el que se ha evidenciado la dificultad de encontrar un donante compatible para una persona que necesite un trasplante de médula y, de ahí, la importancia de que haya muchos donantes y el porcentaje de supervivencia pueda verse incrementado. Por último, las K-POP de Diverland Animaciones Infantiles pusieron el broche de oro con una actuación que deleitó a todo el alumnado.

Ayudar a salvar vidas

“Es un día muy importante y le damos las gracias al Ayuntamiento por hacerlo realidad. Ayudaremos a salvar vidas”, destacó el presidente de AVOI, Juan Carmona. “Con iniciativas como esta creamos una sociedad mejor”, afirmó el delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista.

Al acto han asistido numerosas autoridades, entre las que se encontraban la concejala de Educación María Paz Flores; el diputado de Educación, José Santaolalla; el viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía, Pablo Quesada, y el delegado de Educación en Málaga, Miguel Briones.

También han estado presentes Paco Ráez, padre de Pablo Ráez y representante de la familia; José Antonio Ortega y Abel García, gerente y director médico, respectivamente, del Hospital Regional Universitario de Málaga; José Camacho, jefe de UCIP del Hospital Materno Infantil de Málaga; Gracia María García, directora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga; Silvia Frey, representante de la junta directiva regional de Asadipre, y Enrique Medina, de FEDAPA.

Expandir la iniciativa

La Diputación Provincial de Málaga, a través del Área de Educación y Juventud, se ha adherido a la celebración de este Día Escolar del Donante de Médula y Sangre, tal y como ha manifestado en el acto celebrado esta mañana el diputado José Santaolalla. De este modo, durante el curso 2026/27 se llevarán a cabo actividades en los centros escolares de la provincia. “La Diputación se implicará a partir del próximo curso llevando esta iniciativa a las aulas de los centros escolares de la provincia”, anunció Santaolalla.

Por su parte, el viceconsejero de Educación también anunció la intención de que esta iniciativa se extienda a toda Andalucía. “Sabemos que la educación es la base de todo. Queremos que esta idea también sea una realidad a nivel regional”, afirmó el viceconsejero.

Pablo Ráez, siempre presente

El Día Escolar del Donante de Médula y Sangre tiene muy presente a Pablo Ráez y la celebración se enmarca en una fecha próxima al nacimiento de este malagueño ejemplar (26 de abril). Así, el día fijado este curso, atendiendo el calendario escolar, ha sido este viernes 24.

Desde AVOI recuerdan que Pablo Ráez aumentó considerablemente el número de donaciones de médula ósea a través de una campaña personal e inspiró también al mundo con sus mensajes de optimismo en momentos de mucha debilidad debido a su enfermedad. "No donas por Pablo Ráez, donas por la vida, por un mundo más solidario. Donas por las miles de personas que lo necesitan. Despierta". Fue uno de sus muchos mensajes desde el hospital. “Hoy, su legado, está más presente que nunca. Siempre”, subrayan desde AVOI.