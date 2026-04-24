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La nueva freiduría que acaba de abrir en Málaga con marisco y pescado fresco a pocos euros: "Ha traído el mar al barrio"

Esta marisquería de barrio ofrece una carta variada que también incluye arroces y postres

La nueva marisquería que acaba de abrir en Málaga con pescado fresco a pocos euros: &quot;Ha traído al barrio el mar con estos sabores&quot;

La nueva marisquería que acaba de abrir en Málaga con pescado fresco a pocos euros: "Ha traído al barrio el mar con estos sabores" / 83

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Una nueva marisquería con pescado y marisco fresco por apenas unos euros acaba de abrir en barrio malagueño de Bailén-Miraflores. Se trata de La Bahía Malagueña, una freiduría que ofrece una amplia variedad de productos del mar traídos cada jornada directamente de la lonja y expuestos en su propia vitrina.

"Trae al barrio el frescor del mar con ese magnífico sabor", señalan a través de las reseñas del restaurante los clientes que ya han podido probar sus distintos platos de pescado y marisco fresco, así como su amplia carta de especialidades que también incluyen arroces y postres, así como desayunos.

Los clientes destacan su trato cercano y sus precios ajustados

Para sus comensales, este negocio ofrece "trato cercano y precios muy buenos", además de "productos de primera calidad" por apenas unos euros.

Y es que en este establecimiento, sus usuarios pueden disfrutar de gran variedad de platos desde apenas 6 euros, como sus especialidades de pescado frito.

Pescado frito en esta nueva marisquería de Málaga

Entre ellos, se pueden encontrar desde chanquetes, adobo pintarroja, rosada frita, salmonete o buchones de rosada, hasta boquerones, jibia, calamaritos, calamares, pulpo frito o bacalao frito.

Para quien prefiera degustar el pescado a la plancha, La Marisquería Malagueña dispone de calamares, lenguado, rosada, lubina, dorada, pez espada, salmón o chopitos a la plancha, a lo que se suman sus paellas desde 9,50 euros.

Tortitas, pulpo a la gallega y otros platos de la carta

En su amplia carta también destacan platos como boquerones en vinagre, pulpo a la gallega, tortitas de camarones, tortitas de bacalao o de langostino, gambas rebozadas o ventresca de merluza frita.

Pero uno de sus grandes reclamos son sus mariscos, con especial protagonismo de las conchas finas, vieiras, ostras, navajas, coquinas, mejillones, almejas, gambas, cigala, bogavante, pata de cangrejo, quisquillas, centollo o buey.

Postres caseros y desayunos desde primera hora

Para completar la comida, este restaurante dispone de postres desde 3,50 euros como su flan, arroz con leche, tarta de queso, de zanahoria, cheesecake de chocolate, tarta 'locura de chocolate' o natillas.

Para quienes prefieran disfrutar de un buen desayuno, el restaurante también ofrece este servicio en horario de 8.00 a 12.00 horas con pitufos desde 2,20 euros y viena o mollete desde 2,90 euros, así como cafés desde 1,40 euros.

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Una amplia variedad de opciones de los mejores productos de la zona que se puede disfrutar en su local de la calle Ibrahim número 6 en horario de martes a domingo de 8.00 a 16.00 horas, además de los viernes y sábados también de 20.30 a 23.00 horas.

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