El Partido Popular afirma que Sánchez lidera el Gobierno "más tramposo de la historia" y pide "un AVE sin trampa ni cartón"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado en la tarde de este viernes, en alusión a que la reapertura parcial del AVE el próximo 30 de abril coincide con el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lidera el Ejecutivo Central "más tramposo de la historia de la democracia y los malagueños no quieren un AVE de segunda, quieren un AVE sin trampa ni cartón".

Así lo ha expuesto durante un acto de entrega de carnés a nuevos afiliados en Torremolinos junto a la alcaldesa, Margarita del Cid, y la presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata al Parlamento andaluz, Carolina España, donde ha exigido al Ejecutivo central "la transparencia que no ha mostrado hasta ahora" sobre el restablecimiento del servicio, tras ofrecer "hasta cuatro fechas distintas y agravar la incertidumbre y el daño reputacional" de dicha conexión.

La dirigente popular ha hecho alusión a las imágenes de urnas "escondidas" y a los "posibles amaños" que ya acreditó la UCO en las primarias del PSOE en 2014 y 2017, y ha subrayado que "el sanchismo es sinónimo de oportunismo y engaño, por eso chirría tanto que la fecha elegida coincida con el inicio de la campaña electoral".

En esta línea, ha reprochado al Gobierno y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "se hayan puesto las pilas, tras más de 95 días de desconexión de la alta velocidad", para reabrir el AVE el mismo día que arranca la campaña, "una agilidad que contrasta con la tranquilidad para contratar los estudios geotécnicos en Álora o que el ministro socialista tardara casi un mes en ordenar que se agilizaran los trabajos en el talud", ha apostillado.

En este contexto, la popular ha señalado que espera que el PSOE y la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, "no quieran hacer un uso electoralista de esta medida", que ha supuesto "no sólo un perjuicio para los malagueños, sino una molestia añadida al abandono de las infraestructuras de transporte de competencia estatal esta provincia".

Navarro ha pedido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible diligencia para devolver el servicio en términos de normalidad y "no a medias", tal y como se ha planteado, con los trenes circulando por una sola vía, con menos frecuencias y con limitación de velocidad en este tramo.

Así, ha preguntado al Ejecutivo cuándo prevé restablecer la conexión total del AVE entre Málaga y Madrid y qué ocurre con otras actuaciones pendientes en materia de movilidad, como la mejora de las carreteras y de la red de Cercanías, el tercer carril desde Rincón de la Victoria hasta la capital o la bonificación del peaje de la Costa del Sol. "Hablamos de mejoras que el Gobierno de Sánchez, Puente y Montero comprometió en julio de 2024 y que, dos años después, siguen sin ejecutarse", ha recordado.

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Por último, la presidenta del PP malagueño ha contrapuesto este modelo "sanchista" de "opacidad, engaños y confrontación" con la vía andaluza del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su política de "cercanía, diálogo, estabilidad y moderación". Asimismo, ha incidido en que "la única opción válida para que Málaga y Andalucía sigan avanzando es votar al PP el próximo 17 de mayo", ha concluido.