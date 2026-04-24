Este pueblo de Málaga celebra este domingo su Fiesta del Campo con mercadillo, actuaciones y degustaciones de ensaladilla cateta, paella y ‘zoque’

Paella, ensaladilla cateta, batido de aguacate y toda clase de platos tradicionales. Todo esto y mucho más se podrá degustar de forma gratuita este domingo en el municipio malagueño de Benamargosa durante su XXI Fiesta del Campo, una cita declarada de Singularidad Turística Provincial que llenará de actividades, música y la mejor gastronomía esta localidad de la Axarquía.

Esta iniciativa, que arrancará este domingo a las 12.00 horas, busca mostrar la riqueza de la agricultura de la comarca con una gran fiesta en la que sus habitantes muestran lo mejor de su cosecha con toda clase de degustaciones y talleres.

Batido de aguacate, ensaladilla cateta y zoque entre los sabores protagonistas

Así, durante la jornada, los asistentes podrán recorrer distintos stands instalados por todo el pueblo en los que podrán disfrutar de productos típicos de la zona como el batido de aguacate o batycate, ensaladilla cateta, el denominado zoque o 'limón pera', los tomates cherry, los callos o el ajo-bacalao.

A estas degustaciones se sumarán la de distintos dulces del territorio, pinchos morunos, guacamole, frito moruno, quesos, productos caseros y tropicales, así como de Vino Monte de Comares, limonada orgánica, mermeladas, crema de ajoblanco, pasas y frutas.

Una gran paella popular junto al río y foodtruck con helados y zumos

Además, vecinos y visitantes podrán degustar la gran paella popular que se elaborará a fuego junto a la explanada del río Benamargosa, así como toda clase de helados con toppings y zumos naturales disponibles en la foodtruck que se instalará en el lugar.

De ese modo, la programación arrancará a las 12.00 horas con la recepción de autoridades y la inauguración oficial de la Fiesta del Campo, tras lo que se producirá a las 12.30 horas el recorrido oficial por los stands gastronómicos en el casco antiguo, con degustación de productos y platos típicos, acompañado por la Panda de Verdiales de El Borge.

Orquesta Rompeolas y entrega de reconocimientos en la Carpa Municipal

A las 13.00 horas se celebrará la actuación de la Orquesta Rompeolas en la Carpa Municipal, mientras que a las 14.30 horas se llevará a cabo la entrega de menciones y reconocimientos para aquellas personalidades que hayan destacado a lo largo del año por su trabajo en favor del municipio, sobre todo en lo relacionado con la agricultura, el principal motor de la zona.

A esta misma hora se celebrará la degustación de la 'Gran Paella Popular', tras lo que se llevará a cabo a las 16.30 horas la actuación de copa de Maika Romero.

Las actividades continuará a las 18.00 horas con la exhibición de baile a cargo de Amigos por el Baile y bachateros y salseros; y a las 18.30 horas la música de la Orquesta Rompeolas.

La Cebolla, el Negro Jari y DJ Óscar Muñoz cerrarán la jornada

La programación seguirá a las 21.00 horas con la actuación de La Cebolla y el Negro Jari, tras lo que se producirá el cierre con DJ Óscar Muñoz.

De igual modo, durante toda la jornada, los visitantes podrán disfrutar de su servicio de barra, además de talleres de manualidades y exposición de mantones.

Una intensa jornada gastronómica y cultural que llenará de vida esta localidad de la Axarquía y de los mejores sabores de la zona.