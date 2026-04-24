Javier Salas contesta a Moreno: "Vincular la reapertura completa del AVE con el adelanto electoral es de trileros"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha dicho este viernes al presidente de la Junta de Andalucía que "vincular la reapertura completa del AVE con el adelanto electoral es de trileros" y ha considerado que Juanma Moreno "debería dejar de mentir e insultar la inteligencia de los malagueños y malagueñas".

Así, a través de una nota de audio, Salas ha explicado que "el presidente de Adif anunció el 16 de marzo que el servicio se restablecería a finales de abril y se ha cumplido", mientras que el presidente de la Junta anunció el adelanto electoral el 23 de marzo, "por lo tanto, unos cuantos días después".

"Está claro que no tiene nada que ver la reapertura del AVE, programada para finales de abril, plazo que ha cumplido Adif, con el calendario electoral", ha incidido el subdelegado, quien ha indicado que el Administrador de Infraestructuras "ha dedicado todos los medios materiales y humanos posibles para el restablecimiento de la línea de AVE, trabajando todos los días 24 horas".

Carreteras autonómicas

Por contra, ha lamentado que Moreno "no puede decir lo mismo de dos carreteras autonómicas que tiene aún cortadas en nuestra provincia", que son A-7150 en Casares, cortada por completo desde el pasado 3 de febrero, y la A-7202, cortada en Archidona, con corte total desde el 20 de febrero y que, ha dicho, "ya se acercó la consejera a decir que en dos meses estaría restablecida esa carretera y no lo es así".

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"¿O es que Moreno Bonilla no arregla sus carreteras porque estamos en periodo preelectoral y no quiere interferir en campaña?", ha cuestionado Salas, quien ha considerado que el presidente andaluz "debería de ponerse a trabajar para recuperar estas vías que son de su competencia en lugar de manipular e insultar la inteligencia de los ciudadanos".