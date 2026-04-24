Cultura
La Trinidad y El Perchel acogen la XX Semana Popular de los Corralones del 5 al 9 de mayo
Entre las actividades programadas se incluyen las visitas a los corralones, rutas guiadas, conferencias, muestras gastronómicas, talleres y actuaciones
La XX Semana Popular de los Corralones de La Trinidad y El Perchel se celebrará del 5 al 9 de mayo con una programación que incluye rutas históricas guiadas, visitas libres a los corralones, conferencia, muestras gastronómicas, talleres y actuaciones, entre otras actividades para todos los públicos.
La programación de la edición de este evento se celebrará bajo el lema ‘#SomosBarrio, en el Corazón de Málaga’. En este, el vecindario ofrece una muestra de la vida y costumbres en los patios y corralones articulado en torno al concurso de engalanamiento floral y tradicional de patios.
Como en años anteriores, la finalidad principal de estas celebraciones es la promoción de los barrios históricos del centro de Málaga mediante la utilización de instrumentos identificativos de la cultura popular malagueña. Forma parte de un proyecto social de intervención comunitaria más amplio que se desarrolla a lo largo de todo el año con la vecindad residente.
Programación de la semana
La programación de esta edición trata de aúnar tradición, cultura y convivencia vecinal en los patios de La Trinidad y El Perchel.
Martes 5 de mayo
Los corralones se abren al público con los paseos libres y guiados, acompañados de la iniciativa Saberes y Sabores de Nuestros Barrios, una feria de habilidades que cuenta con la participación de las asociaciones vecinales (Asociación Espencilla del Perchel, Trinidad Centro, AFA, Incide, Don Bosco y Alacena del Corralón) de ambos barrios. La jornada se completa con la gastronomía de La Alacena del Corralón y un Show Cooking en directo en el Corralón de Santa Sofía.
Miércoles 6 de mayo
La jornada combina historia y educación. Durante la mañana, se realizan paseos guiados para centros educativos y visitas históricas por las calles de los barrios dirigidas por Salvador Jiménez de la Asociación Zegrí. Los más pequeños disfrutan de un taller musical a cargo de Isabel López Mayorga en la Plaza Imagen. Por la tarde, tras los paseos y la gastronomía, el Corralón de Santa Sofía acoge la actuación teatral del Grupo Maynake con una obra de los Hermanos Quintero, seguida de una conferencia histórica sobre la Málaga andalusí dirigidas por Salvador Jiménez.
Jueves 7 de mayo
El jueves destaca por su carácter participativo y musical. Al mediodía, los mayores disfrutan de una comida de convivencia con la actuación de Juan Antonio Morales. La tarde se reserva para los paseos y la gastronomía, culminando con la Escuela de Cantes y Coplas Miguel de los Reyes.
Viernes 8 de mayo
Se realizarán los juegos educativos para escolares en las Plazas de San Pablo y La Imagen organizados por CAIA Es una jornada clave donde el jurado técnico del certamen realiza su visita para valorar los corralones. Los paseos libres y guiados continúan permitiendo descubrir los rincones del barrio. Por la tarde, la oferta gastronómica se une al espectáculo musical en el Corralón de Santa Sofía.
Sábado 9 de mayo
El último día celebra el talento local y el cierre de la edición. La mañana se dedica al Arte del Mañana con las escuelas de baile de Nani Díaz (Asociación Prisco) y Raquel Arias. La gastronomía de La Alacena del Corralón acompaña también la jornada matinal.
Como broche final, a las 21.00 horas comienza la Gala de Clausura en el Corralón de Santa Sofía, que incluirá la entrega de detalles y reconocimientos, proyecciones de la semana y la actuación de José Lucena.
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