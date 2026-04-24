Málaga despide el calor con una DANA: final de semana pasado por agua y descenso de las temperaturas

Del calor casi veraniego a un final de semana marcado por la inestabilidad de una DANA. Ese es el giro que prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Málaga, después de que este miércoles algunas localidades de la provincia llegaran a alcanzar cerca de los 30 grados.

Tormentas y chubascos dispersos

La previsión por franjas horarias refleja un viernes especialmente inestable en Málaga ciudad. Aunque durante la madrugada la probabilidad de lluvia será baja, con un 5%, entre las 06.00 y las 12.00 horas se disparará hasta el 100%.

Lejos de remitir, la inestabilidad continuará muy presente durante el resto del día, con un 90% de probabilidad entre las 12.00 y las 18.00 horas y un 95% entre las 18.00 y las 24.00, según datos de Aemet. Se contemplan chubascos repartidos de forma irregular y la posible aparición de tormentas en distintos puntos.

El contraste con el ambiente de los últimos días será notable. El viernes, según la propia Aemet, habrá una bajada significativa de las temperaturas.

En el conjunto de la capital, los valores se moverán entre los 15 y los 20 grados este viernes, donde la agencia apunta a máximas de 24 grados.

Fin de semana

El sábado continuará la misma dinámica. Durante la primera mitad del día, la probabilidad de precipitaciones volverá a situarse en el 100%, mientras que entre las 12.00 y las 24.00 horas seguirá siendo elevada, con un 80%. Ya el domingo cambiará por completo el panorama: la probabilidad de lluvia caerá al 0% tanto en la primera como en la segunda mitad del día y regresarán los intervalos soleados.

En cuanto al termómetro, el descenso se dejará sentir tanto en las máximas como en las mínimas. El sábado oscilarán entre los 14 y los 20, mientras que el domingo, ya con tiempo más estable, se situarán entre los 12 y los 22 grados. En términos generales, la previsión apunta a máximas de 20 el sábado, con mínimas en torno a los 14 grados.

La inestabilidad no se limitará a la ciudad de Málaga. Las lluvias y tormentas también se extenderán a otros puntos de la provincia, como la Axarquía, Vélez-Málaga, la Serranía de Ronda y el Valle del Guadalhorce, donde también se espera un final de semana pasado por agua.

La próxima semana

La próxima semana arrancará en Málaga con un tiempo mucho más tranquilo y con ambiente agradable. Tanto el lunes como el martes predominarán los intervalos de nubes y sol, en jornadas estables y con temperaturas suaves, más propias de una primavera asentada que de un episodio de inestabilidad. El ambiente será templado desde primeras horas y los termómetros se moverán en valores agradables durante el día.

Ese respiro se mantendrá al comienzo de la semana, aunque de cara al miércoles volverá a crecer la inestabilidad. La previsión apunta entonces a un cielo más variable y a la posible aparición de lluvias, en una jornada en la que, aun así, las temperaturas seguirán siendo suaves e incluso algo más altas que en días anteriores, con máximas que podrían rondar los 24 grados. En conjunto, Málaga afronta el inicio de la próxima semana con tiempo más llevadero, sol por momentos y un ambiente primaveral antes de que regresen las nubes.