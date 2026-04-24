De la Torre, sobre la reapertura del AVE: "Necesitamos tener las dos vías operativas sin fragilidades en ninguna"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a valorar este viernes la reanudación del AVE directo con Madrid para el próximo 30 de abril, pero ha incidido en la necesidad de tener las dos vías perfectamente operativas, "sólidamente defendidas, sin fragilidades en ninguna".

De la Torre ha recordado que el pasado miércoles coincidió en un encuentro en Palacio de Ferias y Congresos con un técnico de la empresa que lleva el control de calidad de esa obra, con el que asegura haber tenido conversaciones telefónicas "periódicas", para ver cómo iba la obra, y le preguntó al respecto de los trabajos, comentándole este que "se iba en plazo".

Un túnel de drenaje en el acuífero de Abdalajís

"Ya dije que necesitamos que haya dos vías, en cuanto pueda ser", para una "mayor seguridad", ha asegurado el alcalde. Asimismo, ha recordado que la vía "más al este, que es la más afectada y la que ahora no se pone en servicio, ha estado afectada fuertemente durante meses por el túnel del Valle de Abdalajís", algo que De la Torre espera que se resuelva.

"Le di ideas al ministro hace bastantes meses, cuando hubo ese corte, para que se estudiara un túnel de drenaje del agua del acuífero", ha recordado De la Torre. A su juicio, no tiene sentido tener una vía al borde de un acuífero "que no se puede frenar" porque "no se puede hacer una presa dentro de la montaña" para que el acuífero no pueda romper la protección del túnel.

De la Torre cree que se trata de una cuestión de "sentido común" y apela a que si el túnel se hizo "sin saber o ignorando" la presencia de un acuífero, "seamos prácticos, aprovechemos el agua, no la vamos a tirar, esa agua se puede utilizar perfectamente para los regantes del Valle de Abdalajís o del Guadalhorce en balsas que van saliendo".

"Hablemos sin complejos de este tema", ha señalado De la Torre, que percibe cierta sensación "de que un acuífero es algo sagrado". "En España hay centenares de acuíferos que se han agotado con pozos verticales, desgraciadamente no se les ha protegido, nadie se ha enterado de lo que se extraía, se ha sacado agua en muchos sitios".

Por último, el alcalde ha expresado que "siempre" procura ser positivo y constructivo en sus valoraciones y que aporta ideas para que quede "perfecta" esa conexión de alta velocidad con Madrid que se vuelve a poner en marcha el 30 de abril.