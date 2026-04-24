Un tramo de la MA-21 entre Torremolinos y el Aeropuerto, cortado un mes por obras de reasfaltado

La noche del próximo domingo, 26 de abril, comienzan las obras de reasfaltado de la MA-21 en sentido Torremolinos, en el tramo comprendido entre el Aeropuerto de Málaga y el límite con este municipio, que provocarán cortes de tráfico en esta vía.

Los trabajos se realizarán en horario nocturno, de 23.00 a 6.00 horas, periodo en el que este tramo de vía permanecerá cortado al tráfico de vehículos, a excepción de las noches de los viernes y los sábados en los que no se trabajará.

Desvíos recomendados

El Ayuntamiento de Málaga recomienda evitar la circulación por este tramo y utilizar la MA-20 o la A-7, tanto para el acceso al distrito Churriana como para los desplazamientos a Torremolinos.

En el caso de utilizar la MA-21 para el acceso a Churriana o centros comerciales que se ubican en el entorno, se ha establecido como itinerario alternativo la MA-23 a la altura del desvío hacia el aeropuerto para incorporarse de forma posterior a la MA-20. En el caso de acceder a Torremolinos desde Churriana, se deberá utilizar como ruta alternativa el Camino del Pilar o la MA-20.

Se estima que la ejecución de la obra finalice la mañana del 22 de mayo. El plazo podrá variar en función de las posibles inclemencias meteorológicas, ya que no se pueden llevar a cabo trabajos de reasfaltado con lluvia.

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Estas actuaciones las ejecutará la UTE Suministros Asfálticos, S.L. - Firmes y Asfaltados del Sur, S.L., adjudicatarias del contrato de asfaltado de vías de alta densidad de la ciudad de Málaga.