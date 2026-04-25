La calle más hermosa de España ‘regresa’ cada abril a Málaga

Esta semana hemos sabido que la ciudad de La Laguna, como en su día ya hicieron otras como Tarragona y Sabadell, ha instalado luces luminosas en el suelo, pensadas para que los adictos al móvil no crucen con el semáforo en rojo y pasen a mejor vida.

Los móviles son los grilletes tecnológicos del siglo XXI, unos aparatos ante los que agachamos, sumisos, la cerviz las horas del día que hagan falta. En 2026, el becerro de oro luce el ‘pero mordío’ de Apple.

Y es una pena para los ‘zombis digitales’ malaguitas, porque tanto agachar la cabeza mientras caminan por Málaga, les hace perderse, por ejemplo, un espectáculo anual que ningún tiktoker puede ofrecerles en todo su esplendor.

Bauhinias en flor en la calle San Juan Bosco de Capuchinos. / A.V.

Píxeles frente a flores

Hablamos, claro, de una de las calles más bonitas de España, cíclica visitante de esta sección porque se encuentra en esta Ciudad del Paraíso de los Pisos Turísticos y, por ahora, se trata de un maravilloso espectáculo gratuito, que ningún cacharro cargado de píxeles puede igualar.

Se trata de la calle San Juan Bosco, en Capuchinos, donde, un acertado responsable municipal tuvo el detalle de sembrar sus dos aceras con un árbol prodigioso que, en estos días de abril, puede decirse que da el do de pecho florido.

Hablamos, claro, de la bauhinia, y en concreto de la variedad Bauhinia variegata, una especie originaria del sur y sureste de Asia y que recibe también un nombre que le hace mucha justicia: el árbol de las orquídeas.

Otra vista de la calle San Juan Bosco en plena floración de las bauhinias. / A.V.

Porque al contemplar esta explosión de belleza y colorido, da la sensación que a los árboles les han crecido las orquídeas más exóticas y hermosas imaginadas por el botánico más soñador.

En los Mares del Sur

La flor de la bauhinia parece recién salida de esos collares de flores que los nativos de los Mares del Sur ofrecen de bienvenida.

El cielo de Capuchinos parece estallar en fuegos artificiales hechos flor, con pinceladas increíbles de rosa, violeta y blanco; estas últimas, las bauhinias blancas, a un paso de ser confundidas, al menos de lejos, con los cerezos en flor.

Bauhinias en la calle San Juan Bosco en abril de 2023. / A.V.

Es, sin duda, una de las floraciones más espectaculares de Málaga, aunque el trajín para recoger las hojas sea también ingente. Si por cada palmera que el Ayuntamiento planta, muchas veces en exceso, en nuestras zonas verdes se pusiera una bauhinia, tendríamos los parques más bonitos de España. En cualquier caso, aquí tienen una de las calles más bonitas de nuestro país. Solo hay que levantar la cabeza del móvil.