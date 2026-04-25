Historia
Cuando la Catedral de Málaga fue escenario de películas con Robert De Niro y David Niven
La basílica malagueña acogió en 2004 el rodaje de la película El puente de San Luis Rey, con Robert de Niro como principal estrella, pero décadas antes ya había servidio de escenario para la película Al final de la noche, una producción británica rodada en blanco y negro con un reparto estelar
La Catedral de Málaga ha sido protagonista en el cine, al menos en dos ocasiones dentro de grandes producciones cinematográfica. Muchos recuerdan el rodaje de El puente de San Luis Rey, rodada en 2004, que puso patas arriba la Catedral y su entorno, como el Palacio del Obispo. La transformación de esa parte del Centro de Málaga en la Lima (Perú) colonial del siglo XVIII todavía permanece en el recuerdo de muchos malagueños, pero sobre todo la presencia de un reparto lleno de nombre conocidos con Robert De Niro, que interpretaba a un obispo, entre los principales.
Durante las 8 semanas de rodaje en Málaga de El puente de San Luis Rey, el actor estadounidense tuvo que repetir en numerosas ocasiones una de las escenas más recordadas: aquella en la que predicaba desde el púlpito del templo. La película, dirigida por Mary McGuckian, reunió también a intérpretes como Kathy Bates, Harvey Keitel, Gabriel Byrne, F. Murray Abraham y Geraldine Chaplin.
No solo fue la Catedral uno de los grandes emblemas de Málaga que salió en el cine, también el Teatro Cervantes y el Jardín Botánico de La Concepción se transformaron en el Perú del siglo XVIII. La producción, con un alto presupuesto, fue una película que abrió la puerta de Málaga como escenario para el rodaje de series, películas y anuncios.
Una producción británica en el interior de la Catedral de Málaga
Pero la relación de la Catedral con el cine venía de mucho antes. En 1962, el Cabildo autorizó el rodaje de Guns of Darkness, estrenada en España con el título de Al final de la noche. La cinta, dirigida por Anthony Asquith, situaba su trama en un imaginario país sudamericano, llamado Tribulación, al borde de una revolución y contaba con un reparto de altura: David Niven, Leslie Caron, David Opatoshu y James Robertson Justice.
La película está basada en la novela Act of Mercy (Acto de caridad), de Francis Clifford, y narra a un matrimonio británico, formado por David Niven (Tom) y Leslie Caron (Claire), que acude de visita a este país junto a su mujer y se encuentran en medio de un golpe de estado, ayudando a huir a Rivera, el idealista y depuesto presidente de Tribulación.
Espectacular escena en el interior de la Catedral de Málaga
La película arranca precisamente en la capilla de San Rafael, como explica Alberto J. Palomo, responsable del Archivo de la Catedral de Málaga, donde un alto cargo de esta república ficticia de Sudamérica reza con solemnidad antes de recorrer las naves del templo. Al salir al atrio, junto a la supuesta residencia presidencial, el personaje es abatido a tiros por unos sicarios.
Para aquella secuencia, Alberto J. Palomo relata que el Palacio Episcopal se transformó en sede del poder político de este país inventado. A su fachada se le añadieron incluso garitas de vigilancia militar, reforzando la ambientación de un país sacudido por la inestabilidad.
El fotograma que ilustra este episodio pertenece a aquella película, rodada en blanco y negro, y deja ver una puesta en escena de gran fuerza visual, con una iluminación especialmente cuidada que convirtió la Catedral de Málaga en un escenario cinematográfico de primer orden.
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