Cortes de tráfico en Málaga este fin de semana por una procesión y dos pruebas deportivas

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de varias afectaciones a la movilidad durante este fin de semana con motivo de una salida procesional y dos pruebas deportivas previstas para el sábado 25 y el domingo 26 de abril, que se suman a la de la MA-21 por obras de asfaltado. Los cortes de tráfico se concentrarán en Campanillas, el entorno de Teatinos-Martiricos y el litoral oeste, así como en la zona este de la ciudad.

Salida procesional este sábado en Campanillas

La primera de las citas será este sábado 25 de abril, con la salida procesional en traslado de la Virgen del Carmen de Campanillas, prevista a partir de las 18.00 horas. El recorrido discurrirá por las calles Ruiz y Máiquez, Degas, Cézanne, Rafael Zabaleta, Fra Angélico, Veronés, Copenhague, Praga, Pintor José Ruiz Blasco, Hortensia, Jumillanos, Tomás Luis de Victoria y Jacob.

Carreras solidarias el domingo

Ya el domingo 26 de abril, la movilidad se verá condicionada por la celebración de la III Carrera Solidaria Mayoral, que comenzará a las 10.00 horas. La prueba tendrá salida y recorrido por la avenida Alicia de Larrocha, Periodista María Teresa Campos Luque, avenida Imperio Argentina, Pacífico, el vial de servicio hasta la intersección con Almonte, la avenida Manuel Alvar, el estadio de atletismo Ciudad de Málaga, Miguel Mérida Nicolich y de nuevo la avenida Alicia de Larrocha.

También el domingo se celebrará el IV Día del Pedal Solidario, con inicio a las 9.30 horas. El itinerario partirá del paseo del Limonar, a la altura de los números 15 y 17, y continuará por paseo de Sancha, Rafael Pérez Estrada, paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, Cánovas del Castillo, paseo de La Farola, paseo marítimo Ciudad de Melilla, Idris, paseo Miramar, Ramos Carrión y regreso al paseo del Limonar.

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El Área de Movilidad recomienda a los conductores prever estos recorridos y planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en las zonas por las que pasarán las actividades durante la mañana del domingo.