La formula de la calle Gaucín: comercio de proximidad y cercanía vecinal para desafiar el cambio turístico de Málaga

Hay un barrio en Málaga, concretamente una calle, que se mantiene con lo cercano y lo de siempre. En calle Gaucín aún hay negocios de ferretería, ultramarinos y fruterías. Algo que con el paso del tiempo parece que se pierde por la nueva forma de consumir que tiene la sociedad, pero que aún se mantiene en esta zona debido a la demanda de los ciudadanos que residen aquí y la forma atan arraigada que tienen de comprar en lo próximo.

Calle Gaucín es la vía divisoria entre la barriada de Vistafranca y El Torcal perteneciente al distrito Carretera de Cádiz. En 1965 se comenzaron a construir los edificios en estas barriadas debido al crecimiento de demográfico que experimentó la capital malagueña a partir de 1960, ya que pasó de casi 300.000 habitantes en esa fecha a más de 500.000 en 1981. Gran parte de esta nueva población se concentró en torno al eje formado por la Carretera de Cádiz alrededor del cual surgieron en pocos años un ingente número de barriadas con bloques altos, algunas de promoción privada y otras públicas.

Para conocer como llegan los vecinos de hoy en día a esta zona, hay que conocer que había ahí anteriormente y porque se permitió la edificación en este lugar.

Vistafranca y El Torcal

A principios del siglo XX, Vistafranca era una finca enorme dedicada a la siembra de patatas, algodón, alfalfa, alcachofas y hasta una vaquería en la que se vendía leche. La entrada a esta finca era por la calle Alcalde Jose María de Llanos, paralela a la calle Gaucín, que aún conserva las palmeras que daban la bienvenida a la finca, aunque ahora están rodeadas de edificios. Esta finca pasó por distintos dueños hasta que fue adquirida en el año 1960 por el Ministerio de Viviendas para construir viviendas de protección oficial y de renta libre, siendo la promotora de la edificación una empresa procedente de Fuengirola llamada Iberosur S.A.

Uno de los dueños de esta finca fue Rafael Gómez Brayley, nacido en Málaga, pero con padres neoyorquinos. Al fallecer sus padres cuando el tenía 20 años, decidió instalarse en la finca de Vistafranca junto con sus tíos y primos buscando lograr su sueño de ser torero. Tenía una vida acomodada en Buffalo y había estudiado ingeniería, pero consiguió convertirse en un torero reconocido a nivel nacional, aunque termino falleciendo a la pronta edad de 29 años.

Las edificaciones se construyeron en distintas fases, en 1970 la primera y, en 1975 y 1980 la segunda y tercera respectivamente. Estas nuevas edificaciones se sumaban a las ya instaladas de la empresa Flex, que construyó viviendas que fueron dadas a los trabajadores de esta empresa que se tuvieron que desplazar desde otras provincias.

Finca de Vistafranca / GREGORIO TORRES

Donde hoy se encuentra la barriada de El Torcal, antiguamente había plantaciones de caña de azúcar, remolacha y una casa de labranza casi derruida, así como unos pozos con una bomba para elevar el agua. Antes de la construcción del barrio, ocupaba estos terrenos una gran finca perteneciente a una familia extranjera. En 1979 comenzó a urbanizarse esta zona por promociones Yamos. La construcción del barrio se realizó en distintas fases, siendo los últimos pisos entregados en el año 1986. Además, se construyeron 1.028 viviendas de protección oficial, que fueron ocupadas por vecinos de toda Málaga.

Un obrador lleno de historia

Desde 1985, la Panadería Pastelería Christian forma parte de la calle Gaucín y son reconocidos en toda Málaga. La primera apertura de su negocio fue en un pequeño pueblo de Francia en el año 1967. Como muchos otros malagueños en aquella época, emigraron al extranjero en busca de una mejor vida. Posteriormente, regresaron a Málaga e instalaron su obrador en el lugar en el que aún permanece. "Nuestro éxito se debe a la dedicación y al esfuerzo", comenta Loli, propietaria junto a sus hermanos de la panadería heredada de sus padres.

Si por algo es famoso este negocio es por su Rosco de Reyes. Según comentan los vecinos de la zona, la fila para adquirir uno de ellos en el señalado seis de enero es una auténtica odisea. Loli argumenta que la calle tiene mucha vida y clientes que compran en los comercios de la zona, pero también dice que la clientela ha cambiado. Ahora no hay un día que no compre en su negocio una persona extranjera que esté de vacaciones aquí o que teletrabaje y viva en Málaga. El trasiego de maletas es algo habitual en la zona y puede palparse entre los distintos propietarios de los negocios de la calle Gaucín la inseguridad de que en algún momento esta forma de vida cambie.

Pastelería Panadería Christian / C.C.

Un negocio que resiste al paso del tiempo

Ultramarinos la Gloria, situado en el número 6 de la calle Gaucín es un local que nunca ha cambiado su tipo de comercio. Nació siendo un ultramarinos y hoy en día se conserva, eso sí, con diferente dueño. Rafael es el propietario desde hace 10 años, pero cuenta que lleva toda la vida en este barrio.

El cambio hacia un entorno más turístico se nota, pero Rafael comenta que "si un ultramarino sigue abierto tantos años después y cuando la mayoría ya han cerrado, es porque en este barrio la gente lo demanda". Aún así, asume que la forma de consumir ha cambiado y que ahora prima la rapidez frente a la calidad de los productos.

Ultramarinos la Gloria / C.C.

Soluciones de barrio frente a la inmediatez digital

La Ferretería Gaucín es el primer local de esta calle. Un lugar al que uno acude cuando le surge cualquier imprevisto cotidiano y necesita una solución rápida. Precisamente para eso se acercó a la ferretería Lidia, una clienta habitual que siempre acude a Celia, propietaria de la ferretería, cuando necesita algún remedio. Lidia cuenta que le encanta este barrio, su gente y sus negocios.

Solo lleva aquí cinco años, pero parece que lleva toda la vida. Su simpatía y expresividad es rebosante. "Yo voy paseando por la calle y saludo a los vecinos y propietarios de los negocios porque los veo casi todos los días y me tratan con mucha cercanía", comenta Lidia. Celia, asiente. "Eso es lo que hace a los negocios de barrio mantenerse, la cercanía y la familiaridad con la que se trata al cliente", concluye Celia.

Las empresas como Amazon son su principal competencia, Celia expresa que ahí se encuentra de todo y al día siguiente lo tienes en casa, por lo que entiende que hayan decaído los negocios locales. Celia heredó la ferretería de su padre y creció entre herramientas y materiales de construcción, es el trabajo de su vida y no teme a perderlo gracias a la gran vida con respecto al comercio local que tiene esta calle del barrio de El Torcal.

Ferretería Gaucín / C.C.

Aparcar el coche, el gran desafío de la calle Gaucín

El tema aparcamientos es lo más preocupante de esta zona. "La calle es fantástica si no tienes coche". "Aparcar el coche es imposible". "Algunos vecinos me llaman para que les avise cuando me marche y ellos quedarse con el lugar del aparcamiento", son algunos de los comentarios de los vecinos acerca de este problema. Debido a la alta población que vive en la zona, la enorme cantidad de negocios que hay y su proximidad a la playa y el paseo marítimo de Antonio Banderas, se acentúan la dificultad.

Algunos propietarios comentan que “hay clientes que dejan de venir porque no pueden aparcar”, pero defienden que el verdadero motor del barrio es el cliente habitual, vecino que vive a escasos metros y mantiene una actividad de compra activa en la calle.

La falta de aparcamientos podría considerarse como una característica más del lugar. Aunque encontrar lugar para el coche sea complicado, muchos de los vecinos coinciden en que merece la pena por la vida de barrio que aún se conserva