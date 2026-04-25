Hosteleros y agencias de viajes califican de positiva la vuelta del AVE a Málaga

El sector turístico malagueño ha saludado con entusiasmo el anuncio de la reanudación del AVE directo Málaga-Madrid tras más de dos meses. En concreto, la hostelería y las agencias de viajes han valorado la vuelta del servicio, prevista el próximo 30 de abril, como una noticia positiva para la actividad turística y económica en la Costa del Sol.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, ha señalado que la vuelta de esta línea supone una «buena noticia», especialmente para los establecimientos de restauración ubicados en el entorno de la estación de tren María Zambrano, que han experimentado «bastante bajada en su facturación».

También beneficiará al turismo de negocios, tras una caída del visitante congresual «entre un 15 y un 20 %», según Frutos, que ha destacado que la falta de esta conexión directa ha perjudicado especialmente al turismo de fin de semana en la capital.

El presidente de la patronal de hostelería ha afirmado que poder recuperar «por lo menos una pequeña normalidad» del AVE directo a Málaga -se circulará por una sola vía- es «una buena noticia».

Asimismo, ha incidido en la necesidad de que el Ministerio de Transportes agilice los trabajos para restablecer tanto el número de frecuencias como los niveles de velocidad.

Los hosteleros piden al Ministerio de Transportes que agilice los trabajos para restablecer tanto el número de frecuencias como los niveles de velocidad. / l.o.

Recuperación total

Por su parte, el presidente de la asociación Agencias de Viajes Asociadas de Andalucía (AEDAV), Sergio García, ha calificado como «positivo» el restablecimiento del AVE directo.

«Ha llegado tarde pero espero que redunde en que venga más gente», ha dicho a EFE. Según ha explicado, la necesidad de realizar parte del trayecto en autobús en los últimos meses por el corte de la vía en Álora hizo que algunos de sus clientes optasen por desplazarse directamente a la estación de Antequera para evitar las molestias del trasbordo.

Al igual que los hosteleros, el sector traslada al Ministerio la urgencia de trabajar en la recuperación total de la velocidad del servicio anterior a las incidencias.

El turismo de fin de semana ha sido el más perjudicado por la falta de conexión entre Málaga y Madrid. / Álex Zea

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha resaltado que es «importante» que el restablecimiento de la conexión directa con Madrid se vaya a producir a final de mes pero ha dicho que es necesario que las dos vías estén operativas «cuando pueda ser» y que lo hagan «sin fragilidades ninguna».

De la Torre se ha referido al muro en el que se ha estado trabajando tras el desprendimiento en Álora, pero también al túnel del Valle de Abdalajís, que se ve afectado por un acuífero, en la misma vía que todavía no entra en funcionamiento (sólo será una).

En declaraciones a los periodistas, ha apostado por hacer un drenaje del acuífero y que ese agua se «aproveche», y ha explicado que le dio «ideas» de ello al ministro de Transportes, Óscar Puente, hace «bastantes meses».