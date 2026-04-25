El parque de Málaga en plena naturaleza con río, tirolina y juegos para los más pequeños: tiene 'foodtruck' con la mejor carne a la brasa

Un parque en mitad de la sierra con tirolina, juegos para los más pequeños, carril bici, mesas de pícnic, río y su propia foodtruck con carne a la brasa y bebidas. Así es el área recreativa del nacimiento de Cuevas del Becerro, un entorno repleto de columpios, toboganes e, incluso, un banco gigante que se presenta como el plan perfecto para realizar en familia.

Situada a apenas 20 kilómetros de Ronda, la localidad de Cuevas del Becerro ofrece una amplia zona recreativa en la que se pueden encontrar toda clase de atracciones para niños y adultos, con columpios, toboganes y demás instalaciones para el ocio en familia.

Mesas de pícnic, carril bici y sombra junto al agua

Además, bajo la sombra de los grandes árboles que pueblan el lugar se pueden encontrar desde mesas de pícnic hasta una zona para montar en bici, todo ello situado junto al río y salpicado con distintas acequias y saltos de agua.

Además, los visitantes pueden disfrutar en este lugar de las mejores vistas del entorno gracia a su Banco Gigante de Cuevas del Becerro, una enorme estructura de madera que ofrece unas panorámicas inigualables de las montañas que le rodean.

Una foodtruck con carne a la brasa y aperitivos en Cuevas del Becerro

Y para probar los mejores bocados, este entorno dispone de su propia foodtruck, en la que se pueden degustar las mejores carnes a la brasa, así como refrescos, café y toda clase de aperitivos para hacer de esta jornada una repleta de ocio, naturaleza y gastronomía.

Todo ello se encuentra en el marco incomparable de Cuevas del Becerro, caracterizada por la presencia del agua en todo su entramado, lo que convierte este elemento en uno de sus más preciados tesoros.

La Ruta de las Fuentes, un recorrido circular perfecto para hacer con niños

Esto le ha llevado a contar con una ruta circular repleta de fuentes, cascadas y saltos de agua que discurren por el casco urbano y que es perfecta para hacer con niños.

Se trata de la Ruta de las Fuentes de Cuevas de Becerro, un sendero circular caracterizado por su escasa dificultad y su recorrido accesible, de apenas cuatro kilómetros, que conecta la naturaleza con este pueblo de origen mozárabe a través de las 15 fuentes y sus torrentes de agua.

Un sendero sencillo con 15 fuentes en plena naturaleza

Durante este recorrido que está recomendado para personas de cualquier edad por su escasa dificultad, los visitantes pueden disfrutar de 17 paradas en plena naturaleza en la que encontrarán 15 fuentes de las que manan con fuerza las aguas que bajan del nacimiento.

Desde su inicio, en el Manantial del Nacimiento, brota con fuerza un torrente de agua formado por diversos chorros y canales que recorren todo el municipio por el cauce del río Cuevas hasta acabar desembocando en el río Guadalteba.

El mejor plan para hacer en familia en la provincia de Málaga

De este modo, el agua recorre gran parte del trazado urbano de Cuevas del Becerro, creando 15 espectaculares fuentes, entre las que destacan la Fuente de la Era, el Pilar de los Resbaladeros, la Fuente Manantial Fuentezuela, el Pilar del Cruce, la Fuente El Caño, la Fuente de los Frailes, la Fuente de la Puerta del Sol o la Fuente del Parque, entre otras.

Ruta de las Fuentes de Cuevas de Becerro / Diputación de Málaga

Además, durante su trayecto, la Ruta de las Fuentes también discurre por el manantial de la Fuentezuela y el Mirador del Molino, con unas vistas privilegiadas de la cascada y todo el entorno natural. Todo ello convierte Cuevas del Becerro en un destino único para disfrutar del paisaje, la naturaleza y el ocio familiar.