La provincia de Málaga llegará a mayo con un 25% menos de lluvias que el curso anterior

Las previsiones meteorológicas de la próxima semana y las escasas lluvias del viernes en la provincia de Málaga, al igual que en otros puntos del Mediterráneo andaluz, permiten ya hacer balance del año hidrológico de septiembre a abril. Hasta un 25% menos de precipitaciones se han contabilizado de media en las principales comarcas malagueñas. Frente a los 610 litros por metro cuadrado acumulados hasta la fecha en el curso pasado, en la actualidad ni siquiera se han alcanzado los 580.

Los registros que había hasta hace unos días apenas han variado de media dos o tres litros en las últimas horas. Si hay zonas de la provincia de Cádiz donde se ha rozado la docena de litros por metro cuadrado, en Málaga la máxima cantidad se localizaba en las cumbres del término axárquico de Comares, con algo menos de siete litros. Ese mismo cómputo se registró en Málaga capital, Alcaucín, Alfarnatejo o Colmenar. Son cantidades casi insignificantes si las comparamos con los frentes que barrían la provincia en enero o febrero.

Ese déficit frente al curso anterior no impide que los siete embalses, con el acumulado de estos dos años y las medidas restrictivas del pasado verano en muchas localidades, se mantengan de media a más del 95% de su capacidad. El caso más llamativo vuelve a ser el de La Viñuela, que en poco más de dos años ha pasado de ser considerado como «embalse muerto» a superar la barrera actual del 92% de su aforo.

La Concepción desembalsa agua. / L.O.

El principal recurso hídrico

La propia presa axárquica, la de mayor capacidad de la provincia, recupera en estos días su condición de principal recurso hídrico de la provincia y más concretamente de la Costa del Sol. Albergaba a última hora de este viernes 152,23 hectómetros cúbicos, al ganar 0,5 en los últimos días, y por un margen muy estrecho ha desbancado al embalse de Guadalteba, que ha cedido 1 hectómetro respecto a la semana anterior.

Como curiosidad, en la Viñuela se han contabilizado, según los registros facilitados por la red Hidrosur dependiente de la Junta, 503 litros por metro cuadrado desde que empezó el actual año hidrológico. Y hace justo un año, a estas alturas, ya eran casi 590. En los pantanos del cauce medio del río Guadalhorce, igualmente se ha bajado un 24% de media, al pasarse de esos mismos 590 en el corazón de la Axarquía, a algo menos de 450.

Otro ejemplo drástico lo aporta la capital, porque la bajada en litros contabilizados es de más de un 33%. Donde casi se mantienen los guarismos del pasado año, porque la caída es de apenas el 3%, es en el entorno de la presa de la Concepción y muchos puntos del Valle del Genal. La Agencia Estatal de Meteorología ya constataba que este mes de marzo fue de los más secos de la serie histórica en Málaga.