Armengual de la Mota, la ‘Little Asia’ de Málaga: epicentro de la cultura oriental

Londres y Nueva York tienen sus famosas Chinatown y Málaga, salvando las distancias, empieza a mirar a Armengual de la Mota como su particular ‘Little Asia’. Y es que en apenas 400 metros, esta calle ha ido concentrando en los últimos años una sucesión de negocios vinculados a la gastronomía y a la cultura asiática, hasta convertirse en un pequeño escaparate de sabores, productos y experiencias que cada vez despiertan más interés entre malagueños.

En la calle encontramos desde restaurantes coreanos a cafeterías y supermercados con todo tipo de productos asiáticos. Como es Oki Doki, uno de los primeros negocios asiáticos que se asentó en la zona y que subraya que en esta calle no solo hay presencia china, sino una representación mucho más amplia de Asia: «Hay comunidades taiwanesas, vietnamitas, japonesas, coreanas, filipinas o tailandesas, entre otras», indican.

En este supermercado, que cuenta también con una cafetería, notan que «se ha producido una tendencia creciente vinculada a la cultura asiática gracias a las series, las películas, las convenciones y la llamada cultura otaku y japonesa».

Ese interés también se deja notar en el consumo. En Oki Doki aseguran que trabajan para traer productos actuales y populares de Asia, además de ingredientes esenciales para cocinar en casa. Entre los artículos más vendidos sobresalen los fideos instantáneos y los productos para cocina asiática, impulsados por una clientela que cada vez quiere reproducir estos platos en su propio hogar.

Bebidas virales de Taiwan

De los mismos dueños es también ‘Tapio Bubble Tea’, una marca taiwanesa que trae una de las bebidas más virales del continente: el té con tapioca o té de perlas. Se trata de una bebida originaria de Taiwán elaborada a partir de una base de té mezclada con leche o fruta y servida con bolitas de tapioca u otros ingredientes masticables. Desde la empresa explican que decidieron apostar por esta línea de negocio porque detectaron un creciente interés por la comida y la cultura asiática, además de una falta de negocios asiáticos auténticos en el centro.

«Málaga está cada vez más abierta a la diversidad cultural internacional, algo que se refleja en el interés por descubrir nuevos sabores, productos y experiencias», indican.

Restaurante coreano Bear 2 House Korean Fried Chicken. | ÁLEX ZEA

'Maid' japonesas y cocina coreana

A unos metros de la calle Armengual de la Mota, concretamente en la calle Mármoles, comparten esa sensación de sinergia. Panda Kawaii es el último local asiático que ha abierto en la zona, siendo así la primera cafetería maid 100% de Málaga.

La cafetería maid es un café temático japonés originario de Akihabara, Tokio, donde camareras vestidas con trajes de sirvienta victoriana actúan como sirvientas y tratan a los clientes como «amos» o «amas» de casa.

A apenas 80 metros de Oki Doki está otra de las cocinas que gana terreno en la zona: la coreana, Bear 2 House Korean Fried Chicken: «Mucha de nuestra clientela se acercan movidos por la curiosidad tras haber conocido estos platos a través de los k-dramas. En su oferta figuran elaboraciones como el pollo frito, el hot pot, los corn dogs, el ramen o el gimbap, entre otros.

La oferta asiática en Armengual de la Mota sigue creciendo y sumando nuevos conceptos. Entre otra de las últimas incorporaciones figura Limao Bubble Tea, otro negocio especializado en bubble tea.

La expansión de este tipo de establecimientos no se limita solo a la restauración. La presencia vietnamita también encuentra espacio en esta zona de la ciudad con negocios vinculados a la estética, como Linda Nails, centrado en el cuidado de uñas y cutículas, además de los bazares que desde hace años forman parte del paisaje comercial del entorno.

Algunos supermercados coreanos como El Oki Doki y un restaurante Bear 2 House, ubicados cerca del centro de la capital / Álex Zea

La calle de los gimnasios

Pero Armengual no solo puede interpretarse como una particular ‘little Asia’ malagueña. La calle también se ha consolidado como uno de los puntos con mayor concentración de gimnasios de la ciudad.

En ella se han instalado cadenas como Basic-Fit y VivaGym, a las que se ha sumado recientemente On Air, la firma francesa que ha abierto su primer gimnasio en Málaga en el antiguo local de Juan Lucas