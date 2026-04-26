Carmen Cobos, fundadora de 'Mujeres Sin Miedo Málaga': "Están aumentando los episodios de maltrato en la juventud"

Escuchar, entender y acompañar. Esas son las premisas de las que Carmen Cobos partió en noviembre de 2025 para dar vida al proyecto Mujeres Sin Miedo Málaga, una asociación sin ánimo de lucro que atiende a víctimas de violencia de género. En apenas medio año, ya ha ofrecido ayuda a más de 100 mujeres de la provincia, pero todavía necesita llegar a más personas que "no se atreven a dar el paso". Buscan financiación pública y necesitan más ayuda solidaria: "Son muchas mujeres. Queremos dar visibilidad al proyecto para encontrar más apoyo social, institucional y subvenciones".

"He pasado por momentos difíciles que me hicieron comprender cómo se siente enfrentarse a estas situaciones desde lo más profundo", asegura Cobos, cofundadora de Mujeres Sin Miedo Málaga. El proyecto nace de una experiencia personal parecida a la de las mujeres que atiende y, aunque ella hubiera deseado no tener que crear un proyecto así, hoy puede decir que aquella vivencia le dio "aún más fuerza y sensibilidad para acompañar a quienes lo necesitan". Además, no lo hace sola, cuenta con el respaldo de Andrés Francisco Pérez Plaza, abogado penalista y especialista en violencia de género que ofrece asistencia legal y acompañamiento en cada paso del proceso.

Las llamadas que reciben Carmen y Andrés suelen seguir un mismo patrón: "Mujeres de 20 años que llevan poco tiempo con el novio". Aseguran que lo que más atienden son víctimas de maltrato psicológico y físico, aunque también saltos de órdenes de alejamiento. Aun así, explican que muchas mujeres siguen sin dar el paso de denunciar. "Las mujeres que tienen miedo, porque hay muchas con miedo, no están lo suficientemente informadas o no tienen la protección suficiente", se lamenta Carmen. Desde Mujeres Sin Miedo Málaga buscan llegar a esas mujeres y orientarles en el camino para recuperar la tranquilidad y la confianza. Esa es la motivación del proyecto. Y funciona.

"Esa frase de 'no estás sola' no era una falacia"

Vanessa (nombre ficticio para preservar la intimidad de la víctima) ha vivido malos tratos por parte de dos antiguas parejas desde hace más de 20 años. Y desde que denunció a sus agresores, vive inmersa en una nube de burocracia, lentitud y preguntas desacertadas. Pese a todo, lo que peor lleva es la mirada condescendiente de la sociedad, porque ella, como muchas otras, fue juzga incluso antes de tener una sentencia. "Es que has elegido mal" es una frase recurrente a las que se enfrenta. "Hay mucha frialdad y a veces me tengo que ir a casa habiendo escuchado ese tipo de cosas", se lamenta la víctima.

En un momento de desesperación, Vanessa recordó una publicación que había guardado hacía tiempo de Mujeres Sin Miedo. Y le llamó la atención el nombre de la asociación. "Es lo que tenemos, miedo, porque la sociedad no nos respalda", explica. Para ella, haberse cruzado con Carmen y Andrés en la vida significa "poder respirar y sentir que esa frase de 'no estás sola' no era una falacia". "Ellos me han dado el sitio que merezco y me han hecho recordar lo que valgo", se emociona.

Ayuda solidaria y financiación pública

Carmen y Andrés hacen una gran labor de ayuda, pero necesitan financiación pública que garantice una buena atención a todas las víctimas de violencia de género que atienden. "Nuestro trabajo se está sosteniendo íntegramente gracias a los recursos propios que estamos aportando tanto Andrés como yo, pero lamentablemente no es sostenible en mucho tiempo. Por eso queremos dar visibilidad al proyecto para encontrar más apoyo social, institucional y subvenciones", explica.

"Cualquier persona que mínimamente tenga la intención de poner su granito de arena en el proyecto puede tener un hueco", recuerda Carmen.

¿Cómo contactar?

Mujeres Sin Miedo Málaga atiende directamente desde el teléfono (611 978 298) o a través del correo electrónico que es mujeressinmiedomalaga@gmail.com. Aunque la vía por la que más mujeres les contactan son las redes sociales. "Se ponen en contacto con nosotros a través de Instagram, con el número de teléfono. Y desde el momento en que nos llaman, la asistimos. Y vamos donde sea. Sea Ronda o sea Sevilla. Y la acompañamos todo el proceso de denuncia. No las dejamos solas en ningún momento", expresa Carmen.

Vanessa se suma a los halagos. "Desde el momento en que contactas con ellos son muy cercanos, te entienden, te dan ánimo y están pendientes. Si tienes algún problema les hablas y al momento te contestan, no tienes que esperar tres meses una cita en servicios sociales, ni seis meses a una psicóloga", y lo dice alguien que conoce de cerca lo que significa la palabra burocracia.

La intención de este matrimonio es seguir ensanchando la asociación para poder atender a la creciente demanda de mujeres que buscan alguien que las escuche sin prejuicios. Carmen y Andrés están dispuestos a "hacer ruido" en Málaga. Tanto ruido, que pronto se pueda hablar de Mujeres Sin Miedo Sevilla, Mujeres Sin Miedo Córdoba o Mujeres Sin Miedo Granada.