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Carolina España reclama más inversiones en infraestructuras para Málaga y destaca el papel de la provincia como "motor económico fundamental"
La consejera ha puesto además en valor el carácter solidario de la provincia, recordando la respuesta ciudadana ante episodios recientes, como las borrascas
EP
La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha destacado este domingo el papel de Málaga como "motor económico fundamental" y ha ensalzado el talento de su ciudadanía como eje clave de desarrollo, al tiempo que ha reclamado más inversiones en infraestructuras para garantizar el crecimiento de la provincia.
En declaraciones a los medios durante su participación en el acto de conmemoración del Día de la Provincia, la consejera ha señalado que "hoy es un día de alegría, de fiesta", subrayando que la celebración gira en torno a "lo más importante que tenemos en nuestra tierra, en Málaga, que es su gente".
En este sentido, España ha incidido en que Málaga "no solo es un destino turístico", sino también un referente económico, destacando el orgullo del Gobierno andaluz por "el talento de la gente de nuestra tierra", a quienes ha atribuido la construcción de la "marca Málaga" y la "marca Andalucía".
Asimismo, la consejera ha puesto además en valor el carácter solidario de la provincia, recordando la respuesta ciudadana ante episodios recientes como las borrascas, donde, según ha apuntado, localidades como Ronda mostraron "un ejemplo de solidaridad" con otros municipios afectados como Grazalema. "Es una provincia que responde unida y que responde siempre", ha afirmado.
No obstante, España ha subrayado también el carácter "reivindicativo" del territorio, defendiendo la necesidad de aprovechar la jornada para reclamar aquellas infraestructuras pendientes. Así, ha pedido a "todas las administraciones que arrimen el hombro" para impulsar proyectos clave.
Entre las demandas, ha citado la necesidad de mejorar las infraestructuras ferroviarias en la Costa del Sol, así como ampliar autovías en la zona este de la provincia. Asimismo, ha reclamado mayor claridad sobre la recuperación total del servicio de alta velocidad, tras la reapertura parcial del AVE, insistiendo en la importancia de conocer cuándo se restablecerá "al 100%" tanto en frecuencias como en tiempos.
Finalmente, Carolina España ha señalado que este tipo de actos deben servir no solo para reconocer el trabajo de personas y asociaciones, sino también para "hacer balance y reivindicar lo que nos falta para seguir mejorando, creciendo y avanzando".
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