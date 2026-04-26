Reforma
La oficina de Información Turística de Málaga, en la plaza de la Marina, cerrada dos meses por obras de mejora
Las obras de reforma se centran en el acondicionamiento interior, la reparación de cubiertas y la mejora de la sostenibilidad del inmueble
La Oficina Central de Información Turística de la plaza de la Marina de Málaga permanecerá cerrada desde el este lunes, 27 de abril, y alrededor de dos meses por obras de reforma.
En concreto, se trata de actuaciones de acondicionamiento y redistribución de los espacios interiores, reparación de cubiertas, así como trabajos para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad del inmueble en el que se ubica el punto de información turístico municipal, así como el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), que prestan de forma conjunta Policía Nacional y Policía Local.
Mientras se ejecutan estos trabajos, el servicio de Información Turística se seguirá prestando en el Punto de Información turística de calle Alcazabilla y en el Centro de Recepción de Visitantes Ben Gabirol, ubicado en la Plaza de la Judería, de lunes a domingo y en su horario habitual, de 09,00 a 19,00 horas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.
Asimismo, el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) continuará ofreciéndose en el Centro de Recepción de Visitantes Ben Gabirol.
Por último, han recordado que esta intervención se realiza con cargo al Proyecto de Descentralización Sostenible del Turismo en Málaga, dentro de las acciones previstas en el Eje 2: Transición Energética, y se enmarca en el programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU.
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