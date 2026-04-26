Carretera
Comienzan los cortes en la MA-21 entre el aeropuerto de Málaga y Torremolinos: estos son los desvíos y fechas
Los trabajos comienzan este domingo por la noche y se prolongarán, en principio, hasta el 22 de mayo, con desvíos alternativos por la MA-20, la A-7 y la MA-23
El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que la noche de este domingo, 26 de abril, comenzarán las obras de reasfaltado de la MA-21 (avenida de Velázquez) en sentido Torremolinos, en el tramo comprendido entre el Aeropuerto de Málaga y el límite con este municipio.
Los trabajos se desarrollarán en horario nocturno, entre las 23.00 y las 6.00 horas, franja en la que este tramo de la antigua N-340 permanecerá cortado al tráfico de vehículos. La actuación no se llevará a cabo durante las noches de los viernes y sábados, por lo que en esos días no habrá trabajos.
Las obras serán ejecutadas por la UTE Suministros Asfálticos, S.L. - Firmes y Asfaltados del Sur, S.L., adjudicataria del contrato de asfaltado de vías de alta densidad de la ciudad de Málaga.
El Consistorio prevé que la actuación finalice en la mañana del 22 de mayo, aunque el plazo podría variar en función de las condiciones meteorológicas. El Ayuntamiento ha recordado que los trabajos de reasfaltado no pueden realizarse con lluvia.
Itinerarios alternativos
Ante estos cortes, el Ayuntamiento recomienda evitar la circulación por este tramo de la MA-21 y utilizar como alternativas la MA-20 o la A-7, tanto para acceder al distrito de Churriana como para los desplazamientos hacia Torremolinos.
En el caso de los conductores que utilicen la MA-21 para acceder a Churriana o a los centros comerciales de la zona, se ha establecido como itinerario alternativo la MA-23, a la altura del desvío hacia el aeropuerto, con incorporación posterior a la MA-20.
Por su parte, para acceder a Torremolinos desde Churriana, el Ayuntamiento recomienda utilizar el Camino del Pilar o la MA-20 como rutas alternativas mientras duren los trabajos.
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