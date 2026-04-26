La DGT alerta a los conductores malagueños: llevar el coche sucio será sancionado con 200 euros de multa

Llevar el coche sucio por la provincia de Málaga no solo puede ser un fastidio estético que te haga ver tu coche con un aspecto más descuidado, sino que también te puede costar una multa de 200 euros. Así lo ha asegurado la Dirección General de Tráfico y establece el reglamento de tráfico, que indica que se trata de una infracción grave por los problemas de visibilidad e identificación que puede ocasionar.

Uno de los motivos por los que esta falta de limpieza puede ser sancionada se produce cuando la suciedad impide la correcta identificación de las matrículas del vehículo, lo que dificulta su visibilidad por parte de los agentes de tráfico o los sistemas automáticos de detección, como los radares.

La matrícula debe estar siempre perfectamente legible

La propia Dirección General de Tráfico ha explicado que, en todo momento, las placas de matrícula deben estar "perfectamente legibles y no estar deterioradas", ya que no llevarlas visibles puede ocasionar una multa de 200 euros.

Lo mismo asegura la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que afirma que está considerada una infracción grave el incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las matrículas del vehículo "no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación".

Ocultar la placa de forma deliberada eleva la sanción

Sin embargo, estas multas se recrudecen aún más en los casos en los que la falta de identificación de las matrículas no se deba a un hecho descuidado, sino a un intento deliberado de ocultarlas mediante pintura, adhesivos o cualquier otro método.

Esto elevaría la sanción a 6.000 euros y provocaría la pérdida de 6 puntos del carnet, tal y como asegura la DGT.

La suciedad también se sanciona si afecta a la visibilidad al volante

Pero este no es el único extremo en el que la falta de limpieza del vehículo puede ser motivo de multa, sino que la legislación también lo castiga si no permite la plena visibilidad del conductor, lo que también está considerado una infracción grave con una sanción económica de 200 euros.

"La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias", recalca al respecto el Reglamento General de Circulación.

Además, el texto establece que los conductores están obligados a mantener "el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción" con la finalidad de garantizar tanto su propia seguridad como la del resto de ocupantes y los demás usuarios de la vía.