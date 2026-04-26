Las imágenes más antiguas y nunca vistas de San Pedro Alcántara, halladas en un álbum de 1898

«En cuanto lo vi allí, no me lo podía creer, ¿de verdad esto será San Pedro Alcántara?, porque el álbum venía con fecha, los nombres de todo y una letrita impecable; una cosa preciosa y estupenda. Enseguida comprendí que eran las fotos más antiguas que había de San Pedro», cuenta el coleccionista e historiador de la fotografía Juan Antonio Fernández Rivero.

Así describe su encuentro fortuito, en la primavera de 2024, en la feria internacional de fotografía de Bièvres, cerca de París, con un soberbio álbum de fotos con las primeras imágenes conocidas de San Pedro Alcántara, datadas entre 1898 y 1899; pero también, con algunas imágenes de Marbella, Istán y Casares.

Juan Antonio Fernández Rivero, en su casa de Málaga esta semana, con el álbum original adquirido en París. / A.V.

El álbum contenía 406 fotos, de ellas, unas 120 de España -65 de San Pedro Alcántara y su entorno-. El resto, de diferentes rincones de Francia y Egipto.

Como recuerda quien es uno de los mayores coleccionistas e investigadores de fotografía antigua de España, el vendedor se ofreció a «cortar» las páginas de nuestro país, una práctica, desgraciadamente, muy común.

Juan Antonio Fernández Rivero se negó y compró el álbum entero. Luego, junto a su mujer, la historiadora Teresa García Ballesteros, investigaron más sobre el álbum y fueron a visitar San Pedro de Alcántara. «Nos quedamos impactados al ver que la tenencia de alcaldía» era una de las mansiones que aparecían en el álbum: Villa San Luis, cuenta.

El siguiente paso fue contactar con el profesor y doctor en Historia José Luis Casado Bellagarza, gran experto en San Pedro Alcántara, quien nada más ver las fotos concluyó que suponían «una documentación increíble, porque de esa fecha no teníamos documentos gráficos», cuenta a La Opinión.

Vista de la calle Marqués del Duero, en San Pedro Alcántara, en 1899. / Colección Fernández Rivero

Ante la valía del hallazgo, Juan Antonio Fernández Rivero explica que, aunque en un primer momento se planteó una exposición, finalmente él y su mujer decidieron ceder las imágenes, «sin contraprestación alguna», con vistas a que las fotos de San Pedro Alcántara y sus alrededores pudieran publicarse en un libro.

José Luis Casado comenta que recogieron el guante la Hermandad del Santo Patrón San Pedro Alcántara y la Asociación San Pedro Alcántara 1860. El resultado lleva por título ‘San Pedro Alcántara, una auténtica colonia francesa’.

El libro 'San Pedro Alcántara, una auténtica colonia francesa'. / La Opinión

El origen de San Pedro

Como explica el profesor Casado, el origen de San Pedro Alcántara hay que comenzar a datarlo «hacia 1857», cuando el marqués del Duero, Manuel Gutiérrez de la Concha, «empieza a comprar tierras», hasta lograr formar la Colonia Agrícola San Pedro Alcántara, «con 3.000 hectáreas», centrada en la caña de azúcar y décadas más tarde, con la incorporación de la remolacha de azúcar.

Tras la muerte del marqués, en 1874 la hija del aristócrata vende la colonia a sus principales acreedores, Joaquín de la Gándara y Luis de Cuadra, cuya viuda edificará Villa San Luis en 1885. En 1891, entra en escena la compañía francesa Fives -Lille, que modernizará la colonia con sus inversiones.

Un grupo de personas posa en Villa San Luis, San Pedro Alcántara en 1899; entre ellos, el escultor Mariano Benlliure. / Colección Fernández Rivero

En el álbum aparecen las instalaciones de la colonia, con una foto completa de su ingenio; la vida de los directivos y colonos; paisajes y labores en el campo e incluso la que quizás sea la primera foto de las termas romanas de Las Bóvedas. Las imágenes rescatadas son un documento histórico y etnográfico de primera.

En una de las fotos de grupo, por cierto, tomada en enero de 1899 en Villa San Luis, aparece el escultor Mariano Benlliure, pues visitó Málaga para asistir, días antes, a la inauguración de su monumento al II Marqués de Larios.

José Luis Casado Bellagarza, junto a Juan Antonio Fernández Rivero, en la presentación del libro de fotografías, en San Pedro Alcántara. / Hermandad de San Pedro Alcántara

José Luis Casado señala que el hallazgo ha servido, por ejemplo, para constatar algo «de lo que teníamos poca referencia»: la existencia de un ferrocarril «que iría por la fuerza de la gravedad desde la azucarera hasta la playa, y hacia arriba, tirado por bueyes».

Descarga de un vapor carbonero, en marzo de 1899, la prueba gráfica del ferrocarril. / Colección Fernández Rivero

También, para comprobar cómo la mujer «no solo estaba en la casa, sino que además trabajaba en la agricultura», como demuestra la foto principal de este reportaje, contraportada del libro, en la que se ve a un grupo de mujeres trabajando en la remolacha. Al fondo, un responsable de la colonia, luce un salacot -un auténtico ‘toque colonial’ de los franceses-.

El álbum también deja constancia de una fastuosa vivienda, la Casa Administración, que se mantuvo en pie como vestigio histórico de San Pedro Alcántara hasta 1994, cuando por desgracia Jesús Gil la mandó demoler.

La Casa Aministración, demolida en 1994, en tiempos de Jesús Gil. / Colección Fernández Rivero

El autor de las fotos

Juan Antonio Fernández Rivero detalla que las fotografías originales son de pequeño tamaño «pero de una calidad impresionante; por entonces no era tan corriente la calidad que tienen», recalca.

El matrimonio de investigadores, por cierto, ha dado con el autor: fue el ingeniero adjunto a la dirección Paul Bouvier, de quien hay un autorretrato en traje de montar, además de aparecer en otras imágenes.

Autorretrato del ingeniero Paul Bouvier en traje de montar, en 1899. / Colección Fernández Rivero

Con este impagable libro sobre San Pedro Alcántara Juan Antonio Fernández Rivero y Teresa García Ballesteros continúan su ingente labor de adquirir, investigar y compartir con el público sus tesoros fotográficos; una parte de los cuales ya están alojados digitalmente en el archivo de la Universidad de Málaga; además de todo lo que, desde hace años, se puede disfrutar y aprender en su blog.