Málaga recupera más de tres meses después la alta velocidad sin trasbordo

La conexión ferroviaria directa sin el tránsito por carretera en autobús hasta la estación antequerana de Bobadilla volverá a estar operativa a partir de las doce de la mañana de este próximo 30 de abril. Serán más de tres meses sin servicio directo a Madrid, si nos remontamos al accidente de Adamuz, que le costó la vida a casi medio centenar de personas, y habrán transcurrido 85 días desde que las fuertes precipitaciones sepultasen las dos vías a la altura del término de Álora.

Lejos quedará aún la apertura de la segunda de las vías operativas hasta antes de aquel 4 de febrero, en el que un talud interrumpió por completo el servicio ferroviario. Los técnicos ya han confirmado que esa segunda vía, que quedó totalmente dañada y deberá ser sustituida, no se podrá restaurar al menos hasta finales de año. De esa forma, mayo y buena parte de la temporada turística permanecerá sin tanta frecuencia con Madrid como la que había con anterioridad a las obras. Pero tampoco se podrá cubrir el trayecto hasta la capital de España en las poco más de dos horas y cuarto habituales.

Complejidad de los trabajos

Según fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), en los dos últimos meses los trabajos en Álora se han ejecutado con la máxima celeridad posible, con turnos de 24 horas y sin interrupciones nocturnas. El objetivo era el de llegar a este próximo mes, que suele multiplicar la llegada de turistas a la Costa del Sol, con al menos una vía operativa y, por lo tanto, anulando los trasbordos por carretera, en autobuses, hasta la estación antequerana de Bobadilla.

Aquí una superposición de ortofotos nos permite ver la magnitud del área de trabajo. https://t.co/wWY6Zqu6YI pic.twitter.com/oD659psKYr — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 21, 2026 Aquí una superposición de ortofotos nos permite ver la magnitud del área de trabajo. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El Gobierno central informó ya en su día que el desprendimiento del talud afectó a unos 300 metros de estructura ferroviaria, incluidas catenarias y esa necesidad de sustituir al completo una de las dos vías afectadas. Para dar cuenta de la complejidad de la obra, el ministro Óscar Puente relató que se han tenido que mover más de 200.000 metros cúbicos de tierra, además de tener en las primeras semanas que esperar a que el terreno, saturado de agua por las precipitaciones tan intensas de este inicio de año, permitiera la entrada de las máquinas en determinadas áreas.

Asimismo complicó el proyecto de restauración la existencia de unas instalaciones eléctricas de alta tensión justo en ese punto del trazado entre las estaciones malagueñas María Zambrano y Bobadilla. Hubo que poner en marcha un complejo estudio técnico, que concluyó con la necesidad de eliminar buena parte de la estructura que seguía en pie. «Para ello, se diseñó un plan de trabajo por fases con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones, al tiempo que se suavizaba la pendiente del terreno», especificaba el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Reacciones del sector turístico

Por su parte, el sector turístico ha vuelto a incidir en lo que la alta velocidad representa para la provincia y Andalucía, como destino de récord, en su conjunto. El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, califica de «buena noticia la vuelta de esta línea, especialmente para los establecimientos de restauración ubicados en el entorno de la estación de tren María Zambrano, que han experimentado bastante bajada en su facturación». Igualmente se refirió al segmento de los negocios, después de una caída del visitante congresual de entre un 15% y un 20 %, según el portavoz de esta patronal. Frutos solicita que se agilicen los trabajos restantes «para restablecer tanto el número de frecuencias como los niveles de velocidad».

La principal estación ferroviaria de la provincia, María Zambrano. / Álex Zea

El presidente de la asociación Agencias de Viajes Asociadas de Andalucía (Aedav), Sergio García, alegó respecto a la reapertura prevista para el 30 de abril: «Ha llegado tarde pero espero que redunde en que venga más gente». En este mismo sentido, los establecimientos con locales comerciales en Vialia esperan que después de tres meses «en pérdidas» pueda recuperarse la normalidad, «sin que olvidemos que en enero perdieron la vida decenas de personas en un trágico accidente que ojalá nunca vuelva a repetirse», como manifestaba a este periódico días atrás uno de los propietarios de un pequeño negocio en este centro comercial.

Una precampaña a alta velocidad

En plena precampaña para unas nuevas elecciones al Parlamento de Andalucía, el debate sobre la alta velocidad ha estado muy presente en los últimos días, como no podía ser de otra forma. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, argumentaba este pasado viernes que es necesario tener las dos vías perfectamente operativas, «sólidamente defendidas, sin fragilidades en ninguna».

El regidor expresó que hace unos días coincidía en un encuentro en Palacio de Ferias y Congresos con un técnico de la empresa que lleva el control de calidad de esa obra, con el que asegura haber tenido conversaciones telefónicas «periódicas, para ver cómo iba la obra, y le preguntó al respecto de los trabajos, comentándole este que se iba en plazo».

«Ya dije que necesitamos que haya dos vías, en cuanto pueda ser para mayor seguridad. Le di ideas al ministro hace bastantes meses, cuando hubo ese corte, para que se estudiabra un túnel de drenaje del agua del acuífero», reiteró De la Torre. Y es que considera que no tiene sentido tener una vía al borde de un acuífero, que no se puede frenar, porque no se puede hacer una presa dentro de la montaña», especificó al aludir igualmente al «sentido común».

Imagen aérea de Adif, que muestra la complejidad de los trabajos desarrollados en el término aloreño. / L.O.

También entraba en el debate sobre el AVE el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que replicaba a las puertas del fin de semana al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que había previamente vinculado la reapertura completa de la alta velocidad con el adelanto electoral.

«Es de trileros», respondió Salas. «Debería dejar de mentir e insultar la inteligencia de los malagueños y malagueñas. El presidente de Adif anunció el 16 de marzo que el servicio se restablecería a finales de abril y se ha cumplido, mientras que el presidente de la Junta anunció el adelanto electoral el 23 de marzo, por lo tanto, unos cuantos días después», apuntó el subdelegado.

«Está claro que no tiene nada que ver la reapertura del AVE, programada para finales de abril, plazo que ha cumplido Adif, con el calendario electoral. Adif ha dedicado todos los medios materiales y humanos posibles para el restablecimiento de la línea de AVE, trabajando todos los días 24 horas», finalizó Salas.

Medios humanos y materiales empleados

Acerca de los recursos empleados, en una visita a las obras, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, relataba que hasta 75 trabajadores repartidos en dos o tres turnos distintos y hasta 25 máquinas, como excavadoras, camiones extraviales y de tres ejes, palas cargadoras o grúas, forzaban el ritmo desde finales de febrero y los primeros días de marzo «para poder restaurar los daños generados» como consecuencia del colapso de un muro de contención de 15 metros de altura.

La tierra desplazada hubiese podido cubrir más de una veintena de campos de fútbol. Ha sido necesario el desmonte de una ladera de 540 metros de longitud y 35 metros de altura, con un «muro de pilotes anclado en el pie del talud». Una franja de más de 50 metros de longitud fue la que colapsó después del enjambre de borrascas que afectó a prácticamente toda la provincia entre enero y los primeros días de febrero.

Trabajos de emergencias en el entorno del talud caído en la vía en Álora / FRAN EXTREMERA

Entre las acciones que han requerido de mayor esfuerzo figuraron importantes cortes, así como el uso de taladros de hasta 50 metros, o la fijación de puntos de amarre para la extracción en bloques de entre cinco y seis toneladas de peso, movidos con una grúa de considerables dimensiones. Otros trabajos adicionales que no son menos significativos iban dirigidos a la mejora del drenaje en el pie del talud, así como a la progresiva reparación de la vía que entra en funcionamiento este 30 de abril.

Justo en ese punto sobre la necesidad de drenar la zona, el regidor de la capital malagueña también se expresaba recientemente. De la Torre considera que hay que ser prácticos. «Aprovechemos el agua, no la vamos a tirar. Esa agua se puede utilizar perfectamente para los regantes del Valle de Abdalajís o del Guadalhorce en balsas que van saliendo», dijo. E hizo un llamamiento a hablar «sin complejos de este tema. Percibo que un acuífero es algo sagrado y en España hay centenares de acuíferos que se han agotado con pozos verticales, desgraciadamente no se les ha protegido, nadie se ha enterado de lo que se extraía, se ha sacado agua en muchos sitios».

Ese debate abierto sobre la solución definitiva respecto al trazado que durante dos décadas ha conectado por alta velocidad Málaga y Madrid seguirá encima de la mesa. Por lo pronto, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha manifestado que la reapertura prevista el jueves 30 constata que el Ejecutivo central «responde una vez más con la provincia». Y sobre las críticas de los líderes del PP, el subdelegado volvió a recordar la gestión de la Junta de Andalucía, el pasado año, «que tardó más de siete meses en abrir la carretera de San Pedro Alcántara a Ronda, teniendo aislada esa comarca». Así ha puesto el acento en que todavía, tras los temporales de este pasado invierno, tanto la administración autonómica como la Diputación también tienen varias carreteras pendientes de reparar.