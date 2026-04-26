La Málaga tecnológica tiene ya más de 3.000 vacantes de empleo pendientes de cubrir

El sector tecnológico malagueño mantiene, a lo largo del primer cuatrimestre de 2026, una viva acumulada de más de 3.000 plazas vacantes, un nivel que casi duplica el que se venía registrando el año anterior, según los datos más recientes recogidos en el Mapa de Empleo de la Fundación Telefónica. Este volumen refleja, por un lado, la pujanza del tejido productivo local y, por otro, las dificultades que vienen encontrando las empresas para cubrir sus necesidades, en una dinámica que no afecta solo a Málaga sino que se reproduce en el ámbito nacional.

El último periodo analizado por la Fundación Telefónica (diciembre-abril) revela así un total de 3.062 ofertas de trabajo en Málaga, un volumen únicamente superado por Madrid (22.692) y Barcelona (11.310). Muy detrás de la provincia malagueña quedan otras plazas tecnológicas como Valencia (2.158), Orense (1.266), Sevilla (1.207), Zaragoza (1.021) o Vizcaya (919).

El Mapa de Empleo de Fundación Telefónica analiza las ofertas de empleo publicadas en los últimos meses en los portales Infojobs, Tecnoempleo, Buscojobs y Ticjob, aplicando en el análisis tanto la tecnología Big Data como mecanismos de Inteligencia Artificial (IA). En el caso de Málaga, las cifras de vacantes son las más abultadas que se recuerdan desde que está activa la herramienta, reflejo de la gran pujanza de Málaga, donde la llegada y crecimiento de empresas tech es constante, al igual que el empleo.

La herramienta visualiza un escenario actualizado de los perfiles y habilidades digitales más demandados por las empresas en toda España, con Málaga como uno de los enclaves más dinámicos. Así, de forma constante surgen nuevas ofertas de empleo, desaparecen otras porque ya se cubren y permanecen las que siguen vacantes.

Gráfica sobre las ofertas de profesiones tecnológicas más demandadas en Málaga.

Perfiles más solicitados

Los perfiles digitales más demandados en Málaga en este periodo están encabezados por consultores TIC (459), los desarrolladores de software (394), digital project manager (213), científico de datos/IA (181), analistas de datos/BI (162), digital product manager (158), desarrollador full stack (155), ingenieros de datos (153), desarrollador/backend (152) y técnicos TIC (144), por citar las diez primeras posiciones del ranking.

En cuanto a las habilidades digitales más buscadas por las empresas aparecen, en este orden, Cloud Computing (185), dominio de Java (153), Spring Framework (115), Python (105), Amazon Web Services (79), Microservicios (78), Git (76), Inteligencia Artificial (64), Angular (61) y JavaScript (59).

Se acelera la digitalización

En España, este mapa del empleo ha contabilizado más de 69.275 ofertas vivas de trabajo para profesiones digitales en estos cuatro meses de 2026 (también muy por encima de las 43.400 que se solían maneje de media el año pasado). Cabe destacar además que, de ellas, 22.692 (es decir, casi un tercio) son de la categoría de remoto, por lo que no aparecen adscritas a ninguna provincia en concreto.

La Fundación Telefónica viene comentado que el ámbito laboral vive un momento clave «por la acelerada transformación tecnológica a la que han tenido que adaptarse todas las empresas y que requiere, más que nunca, de profesionales en tecnología. «Tendencias como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o el Blockchain propician el crecimiento, desarrollo e innovación que facilita la evolución de la sociedad y los sectores productivos, esta explosión tecnológica también ha puesto de manifiesto la falta de profesionales especializados en estos ámbitos», recuerda.

Según el informe ‘El futuro del trabajo 2025’ realizado por el Foro Económico Mundial, se prevé que para 2030 el 22% de los empleos actuales experimenten disrupciones significativas lo que tendrá como resultado la creación de 170 millones de nuevos puestos. Big Data, Fintech, IA y Machine Learning, así como el desarrollo de software serán los ámbitos de actividad que experimenten mayor crecimiento de perfiles, según el mencionado informe. Así, alrededor del 40% de las habilidades requeridas en los empleos actuales cambiarán o quedarán obsoletas para 2030, lo que subraya la necesidad urgente de la adquisición, la recualificación y actualización de competencias.

«En un mercado de trabajo que evoluciona a un ritmo vertiginoso, marcado por la aceleración de la digitalización, los desafíos son cada vez mayores», advierte.

Vacantes que preocupan

La gran cantidad de vacantes en el sector tecnológico es un factor que preocupa a los empresarios. De hecho, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) incluye este factor entre los «retos y limitaciones» que pueden «comprometer seriamente» el futuro desarrollo de la provincia.

La CEM destacaba hace unos meses que el «elevado número de vacantes sin cubrir» en un mercado de trabajo donde «la falta de personal es cada vez más alta» para atender la necesidad de crecimiento de sectores estratégicos como la construcción, el turismo y la hostelería, el tecnológico o el transporte. Esta «demanda desatendida» global superaría, en determinados momentos del año, los 20.000 puestos, según cálculos de la patronal malagueña.

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Los empresarios ligan esta situación de forma directa con la necesidad de formación y especialización de perfiles concretos que demandan estos sectores.