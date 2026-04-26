Padre e hijo, acusados de sabotear el coche de un empleado de una empresa rival, al que agredieron y amenazaron

La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar esta próxima semana a dos hombre, padre e hijo, acusados de supuestamente intentar matar al empleado de una sociedad con la que estos tenían "desavenencias" empresariales, de forma que presuntamente manipularon su vehículo para que tuviera un accidente y otro día le agredieron y amenazaron de muerte.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, existía una relación "deteriorada" entre dos sociedades, una dedicada a la reparación de vehículos y venta de maquinaria, de la que los acusados formaban parte del accionariado, así como otros familiares. Una serie de decisiones empresariales y ciertos "desencuentros" llevaron a este procesados a reunirse con tres directivos de la otra entidad.

La acusación pública explica en su escrito provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, que en dicha reunión el acusado supuestamente reprochó el daño que le estaban haciendo a esos familiares con las decisiones y también el comportamiento por parte del gestor o jefe de zona en Málaga, a quien "en buena medida, culpaba de todo lo que estaba sucediendo".

Sabotaje con una radial en la dirección del coche

El ministerio fiscal sostiene que este acusado aprovechó que había una convención en un hotel de Antequera y que una de sus hijas le iba transmitiendo información relativa al lugar en que se encontraban, horarios y cometidos que llevaban a cabo, y fue al lugar a donde estaba el vehículo utilizado por dicho responsable de zona.

Según la acusación, "con ánimo de acabar con su vida, tratando de provocar para ello un accidente cuando éste regresase a su domicilio" en Marbella, se valió de una herramienta de corte, tipo sierra radial, para seccionar una de las piezas del vehículo, próxima a la rueda delantera derecha, del automóvil, que permite dirigir el vehículo hacia la derecha o la izquierda.

Al día siguiente se fracturó definitivamente la pieza mientras el afectado conducía en dirección Arahal (Sevilla), lo que provocó que "el turismo diese rebotes violentos, aunque logró controlarlo y detenerlo sin sufrir daño alguno en su persona". Tras este suceso y las "desavenencias" que ya existían la empresa rompió relaciones comerciales con la de los acusados.

Segunda agresión

Según el fiscal, un tiempo después, el perjudicado iba conduciendo por otra localidad sevillana, donde residen los acusados, y cuando circulaba en dirección Málaga este vio que le adelantó un vehículo, que supuestamente, "se situó bruscamente delante de él, para acto seguido frenar en seco, obligándole a hacer lo mismo con el fin de evitar una colisión frontal".

Tras esto, llegó otro coche con el otro acusado y se puso detrás, por lo que le bloqueó la salida; y además los dos acusados se pusieron al lado de la puerta para que les abriera. Como la víctima se negaba, uno de ellos con una herramienta supuestamente "rompió la ventana y luego le golpeó con ella en la cara", además de amedrentarle y amenazarle de muerte para que no contara nada.

Como consecuencia de dicha agresión, el hombre sufrió heridas consistentes en traumatismo en la cara, en la pierna y otras zonas del cuerpo; unas heridas por las que el fiscal pide que sea indemnizado por los acusados con 3.800 euros, más otros 16.000 euros por los daños morales ocasionados.

Asesinato en grado de tentativa

Para el fiscal, se trata de un delito de asesinato en grado de tentativa, del que acusa a uno de los procesados; así como otros de amenazas y de lesiones, de los que acusa a los dos. Para el primero solicita una pena total de 13 años de prisión y para el segundo, que sea condenado a cuatro años de cárcel.

El juicio está previsto que se celebre la próxima semana, los días 28 y 29, en la Sección Primera de la Audiencia, según han confirmado fuentes judiciales.