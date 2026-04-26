Patricia Navarro pide a Vox y PSOE que no vengan a Málaga a "insultar y enfrentar"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha pedido este domingo a los líderes de Vox y del PSOE que no vengan a Málaga a "insultar y a plantear enfrentamientos" que "nada tienen que ver con la tranquilidad, la estabilidad, la seguridad jurídica y la convivencia que quieren los ciudadanos", y ha lamentado que "para ninguno de ellos la prioridad sea esta provincia, ni buscar soluciones a los problemas de los malagueños y los andaluces".

"Aquí se viene a trabajar y a proponer soluciones a los problemas de los vecinos; a promover la convivencia y a buscar la estabilidad de malagueños y los andaluces", ha manifestado Navarro, quien ha rechazado "la gresca y los rifirrafes, que lo único que hacen es enturbiar la política y desviar el objetivo de lo verdaderamente importante, que son los ciudadanos y sus necesidades", según ha concretado la formación en una nota.

Así lo ha expuesto junto al presidente del PP de Vélez-Málaga y alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez, durante un desayuno con interventores, apoderados y candidatos de la formación a las elecciones autonómicas, donde ha reivindicado que "la única prioridad" del Partido Popular y del Gobierno de Juanma Moreno "es Vélez, es Málaga y es Andalucía; por eso estamos donde estamos y esperamos seguir estando después del 17 de mayo, para resolver los problemas de los ciudadanos".

"Para nosotros no hay otra prioridad que no sea Vélez y los veleños; Málaga y los malagueños; Andalucía y los andaluces; y trabajamos desde nuestras responsabilidades de gobierno para buscar solución a cada problema", ha explicado la dirigente popular, quien ha señalado el desafío de la movilidad en esta parte de la provincia, recordando que esta semana se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento veleño la incorporación del municipio al Consorcio Metropolitano de Transportes.

Al hilo, Navarro ha calificado esta medida como un "revulsivo" para mejorar la movilidad y la conectividad del municipio, dando al tráfico "ese oxígeno tan necesario en la costa oriental". "Cuanto más se favorezca el transporte público, menos problemas tendremos en nuestras carreteras", ha subrayado la dirigente popular, y ha precisado el colapso de la A-7 por la "falta de actuación del Gobierno de España".

En materia sanitaria, la presidenta del PP malagueño ha señalado que el centro de salud de Torre del Mar "pronto será una realidad con la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía".

Por otro lado, en el ámbito educativo, ha valorado la reforma integral que va a tener el IES Reyes Católicos, "una demanda histórica y en la que estamos dando pasos". Así, ha señalado las próximas actuaciones de la Junta en la cubierta "para seguir reformando progresivamente un gran centro educativo de referencia, no solo en Vélez, sino en toda la comarca".

Navarro también ha aludido al futuro instituto de Chilches y al nuevo centro educativo en Torre del Mar. Del mismo modo, ha apuntado el desdoble de la A-356 para conectar con el parque tecnoalimentario, "ayudando a dar fluidez al tráfico, aliviando los atascos que actualmente tiene ese tramo por la gran actividad económica que los subtropicales traen al municipio y a la comarca y que se traduce también en la creación de empleo y en un impacto económico en nuestro Producto Interior Bruto".

En materia de agua, Navarro ha reivindicado que "esta ha sido la gran prioridad para el Gobierno de Juanma Moreno y nuestro compromiso es no abandonarla". Así, ha incidido en que, pese a las lluvias de los últimos meses, "es ahora cuando más tenemos que planificar, invertir y ejecutar desde la Junta de Andalucía para que aquí no volvamos a pasar las penurias de las pasadas etapas de sequía, que han tenido en jaque a todo nuestro sector agrícola y ganadero".

Por último, la presidenta del PP malagueño ha afirmado que "Vélez sigue estando en el corazón de las políticas del Partido Popular en Málaga y en Andalucía", subrayando que "nosotros nos ocupamos de los problemas y de las demandas de los ciudadanos, frente a otras formaciones que sólo buscan confrontar y dividir", ha concluido.