Financiación
El PP advierte de que la falta de Presupuestos del Estado reduce los ingresos de los ayuntamientos de Málaga
Margarita del Cid denuncia que la no actualización de la participación de los tributos del Estado deja a los municipios, especialmente a los más pequeños, con menos recursos de los que les corresponderían en los primeros meses del año
La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha denunciado este domingo que la falta de Presupuestos Generales del Estado vuelve a perjudicar a los ayuntamientos al impedir la actualización de las cantidades que reciben a través de la participación en los tributos del Estado, conocida como PIE.
Del Cid ha advertido de que esta situación provoca que los consistorios estén recibiendo en los primeros meses del año menos dinero del que realmente les correspondería, lo que genera un problema inmediato de tesorería. Aunque esas cantidades suelen regularizarse más adelante, normalmente en verano o mediante prorrateo en los pagos mensuales hasta final de año, la dirigente popular sostiene que el desfase ya afecta a la planificación económica municipal.
La también alcaldesa de Torremolinos ha señalado que este problema golpea con más fuerza a los municipios pequeños, que cuentan con menos margen para absorber retrasos o desviaciones en sus ingresos ordinarios.
“No es verdad que no pase nada por no tener presupuestos. Claro que pasa. Pasa que los ayuntamientos reciben menos dinero del que les corresponde en un momento clave del año y ven comprometida su tesorería”, ha afirmado Del Cid.
La dirigente del PP ha cargado contra la exministra de Hacienda y exvicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero, a quien acusa de haber defendido que la ausencia de nuevas cuentas estatales no tiene efectos reales. “Se nos dice una y otra vez que no pasa nada por no tener presupuestos, pero éste es un ejemplo clarísimo de que sí pasa y de que sí afecta”, ha sostenido.
Del Cid ha lamentado que Montero “se haya ido sin hacer los deberes” y haya dejado sin resolver, según ha indicado, una cuestión esencial para la financiación local. “¿Cómo va a cumplir Montero con los andaluces, cómo va a cumplir ninguna de sus promesas, si lo más básico como ministra de Hacienda, el mandato constitucional de presentar presupuestos, lo ha incumplido año tras año?”, ha cuestionado.
“Falta de sensibilidad” con los municipios
La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga ha asegurado que esta situación evidencia, a su juicio, la falta de sensibilidad del Gobierno con el municipalismo. Según ha subrayado, los ayuntamientos son “la administración más cercana al ciudadano” y los que sostienen buena parte de los servicios públicos de proximidad.
“Una vez más, el Gobierno demuestra que no piensa en los ayuntamientos ni en la realidad diaria de las entidades locales, que son las que tienen que responder todos los días a las necesidades de los vecinos”, ha señalado.
Del Cid ha defendido que la financiación local no puede depender de “la improvisación” ni de regularizaciones posteriores, ya que los consistorios necesitan previsión, estabilidad y certidumbre para planificar su actividad económica y garantizar la prestación de servicios.
Por ello, ha reclamado al Ministerio de Hacienda “responsabilidad” y “respeto institucional” hacia las entidades locales. La dirigente popular ha recordado que la PIE no es una cuestión menor, sino una herramienta básica para sostener servicios, atender obligaciones corrientes y garantizar la estabilidad financiera de los municipios.
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