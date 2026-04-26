El PP se enreda con Vox y el PSOE va de la Feria de Sevilla a la gran cita en Cártama

Ayuso ha dicho ya dos veces que está en contra del concepto de la «prioridad nacional». Eso deberíamos hacer nosotros, confrontar con Vox sin complejos en esta campaña, que para eso somos de centro derecha, afirma un cuadro intermedio del PP andaluz. Puede que esa no vaya a ser la estrategia -confrontar a cara de perro- ni el sentir mayoritario en el partido pero sí es cierto que los populares desearían que las elecciones fueran ya. Que la campaña no se tiña del «lío», célebre expresión acuñada ya para definir la relación con Vox y el largo y tortuoso camino que los de Abascal hacen pasar al PP (EXtremadura y Aragón) para hacerles tragar quina y colarse en sus gobiernos regionales. El PP tiene la oportunidad de oro de reclamar una mayoría amplia para evitarle a Andalucía un cogobierno con la ultraderecha. El lema y leit motiv de «que viene la ultraderecha» le vale también ahora al Partido Popular. La formación de Juanma Moreno no quiere que la campaña se vea centrada en cuestiones de inmigración y en la relación con Vox.

Juanma Moreno con la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en la Feria de Sevilla. | MARÍA JOSÉ LÓPEZ / E.P.

En este contexto, la encuesta del CIS sobre Andalucía, hecha pública el viernes, da una horquilla amplia al PP, entre 51 y 59 escaños. La mayoría absoluta está en 55. No se la garantiza, con lo cual continúa la incertidumbre y continúa para el PP valiendo el mensaje de que hay que movilizarse. En porcentaje de votos, el CIS da un 46,6% frente al 43,1% de hace cuatro años. Los socialistas pelean por no caer a su peor resultado y al menos obtener 30 escaños. La encuesta da pérdida de voto, un 3%, a Vox, que ahora tiene 14 escaños.

Política en la Feria de Sevilla

Por lo demás, la semana política comenzó con el tributo ferial. Sevilla. Todos a la portada a convocar a los medios. Declaraciones exprés para copar titulares. Luego, paseo y caseteo para alimentar el cara a cara y las redes sociales. Hay que estar. Estuvo Moreno y estuvo Montero, que en una de sus jornadas se hizo acompañar por, entre otros, Josele Aguilar, secretario provincial del socialismo malagueño. Los socialistas, un par de días después, recibieron la visita en Málaga de dos ministros, Óscar López, que dio una charla en Google e Isabel Rodríguez, que se paseó por la ciudad con una amplia corte representativa de todos los sentires y familias del PSOE malagueño -Daniel Pérez, Pepe Bernal, el propio Aguilar, Mariano Ruiz, etc.- y dio una rueda de prensa sobre vivienda. Ahí dijo que María Jesús Montero dará soluciones a los problemas de vivienda de los andaluces cuando gobierne. La pregunta sería por qué ella como minisra de Vivienda no le pregunta por esas soluciones y las aplica. O por qué Montero no las ha aplicado en el Gobierno.

En esta semana preelectoral también se ha colado de nuevo el asunto del AVE. Los populares critican que se reanude el día 30 después de insistir hasta la saciedad en que se renude. Insistir en que se vuelve a poner en marcha por electoralismo es deslizar que aún no están terminados los trabajos y no hay seguridad plena, lo cual es un mensaje peligroso. Eso sin que el 30 deje de ser una fecha mágica: comienza la campaña esa noche y al día siguiente Málaga acoge la manifestación central, nacional, del Primero de Mayo, un escaparate que la izquierda, y el propio PSOE, no quieren dejar escapar.

Mitin de Pedro Sánchez

Hoy domingo tenía previsto un mitin en Córdoba Pedro Sánchez, convocatoria, con conminación a asistir, recibieron los socialistas malagueños el pasado jueves. El 1 de mayo estará en Cártama. Por la tarde. En un pabellón deportivo. No es territorio desconocido para el presidente del Gobierno. El municipio fue uno de los bastiones del pedrismo, que es como antes se llamaba el sanchismo. Allí dio casi un mitin fundacional cuando trataba de reconquistar el PSOE hace años. Algunos de los asistentes de aquel día se reconocen entre sí -aunque su suerte y destino haya sido desigual- como pata negras frente del equipo de Pedro Sánchez. Los unía también su desafección a Susana Díaz. Con matices. Cártama, su alcalde es Jorge Gallardo, de la ejecutiva regional, es también simbólica para el PSOE malagueño: es el municipio más grande que gobiernan en la provincia.

En Vox hay que anotar la insistencia en su asunto fetiche, la prioridad nacional, concepto «como todos los de Vox» al que van a apelar en campaña, más allá incluso de propuestas concretas, los candidatos de Abascal. Así lo expresaba Antonio Sevilla, número uno por Málaga, a este cronista en conversación informal hace unos días.

En la izquierda, interesante duelo entre las dos listas en liza. El CIS da alas a Adelante Andalucía, que está haciendo una precampaña fresca y atrevida. Frente a la izquierda tradicional tienen el matiz regionalista/nacionalista: son netamente andaluces, no encardinados en movimiento o partido nacional alguno. Sin referente en Madrid. Van por libre y subiendo.