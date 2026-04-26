Torrox, crecimiento con identidad propia en el corazón de la Costa del Sol Axarquía

El municipio afianza su liderazgo turístico y residencial combinando calidad de vida, inversión, modernización y el Mejor Clima de Europa.

Torrox se ha convertido en uno de los grandes referentes de crecimiento equilibrado de la provincia de Málaga. Desde 2015, el municipio ha experimentado un notable aumento de población, hasta superar los 22.000 habitantes, reflejo de la confianza de quienes eligen esta tierra para vivir, emprender e invertir atraídos por su calidad de vida, sus oportunidades y su proyección de futuro.

Ese avance demográfico ha ido acompañado de una evolución positiva del empleo, con una importante reducción del paro en los últimos años y una economía cada vez más dinámica, impulsada por el turismo, la agricultura, la construcción, el comercio y los servicios. Torrox demuestra que crecer con equilibrio es posible cuando existe planificación, estabilidad y una clara apuesta por el desarrollo.

Reconocido por contar con el Mejor Clima de Europa y distinguido como Municipio Turístico de Andalucía, Torrox ofrece una combinación de calidad difícil de igualar: playas, casco histórico con encanto, excelentes comunicaciones, nuevos espacios públicos y una amplia oferta cultural, deportiva y gastronómica durante todo el año. Su excelente temperatura media anual, el entorno natural y la cercanía entre mar y montaña lo convierten en un destino cada vez más valorado tanto por visitantes nacionales como internacionales.

El municipio vive además una constante modernización, con mejoras urbanas, nuevas infraestructuras y proyectos orientados a seguir ganando calidad de vida para vecinos y visitantes. También se suma una apuesta decidida por mantener servicios públicos de calidad y seguir mejorando los espacios comunes como elemento clave de bienestar y convivencia.

Al mismo tiempo, Torrox mantiene vivas sus tradiciones, su riqueza cultural y el carácter acogedor de sus vecinos, valores que conviven con una programación estable de eventos durante todo el año. La implicación, hospitalidad y espíritu asociativo y emprendedor de su gente constituyen, además, una parte esencial del éxito y la proyección alcanzados por el municipio en los últimos años.

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Con identidad propia, capacidad de atracción y una imagen de marca cada vez más sólida, Torrox mira al futuro atrayendo inversión y consolidándose como uno de los municipios con mayor proyección de Málaga y Andalucía. Un lugar privilegiado para vivir, invertir y disfrutar los 365 días del año.