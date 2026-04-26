Torrox, crecimiento con identidad propia en el corazón de la Costa del Sol Axarquía
El municipio axárquico supera ya los 22.000 habitantes gracias a los que eligen esta tierra para vivir, emprender e invertir atraídos por su calidad de vida, sus oportunidades y su proyección de futuro
LA OPINIÓN
El municipio afianza su liderazgo turístico y residencial combinando calidad de vida, inversión, modernización y el Mejor Clima de Europa.
Torrox se ha convertido en uno de los grandes referentes de crecimiento equilibrado de la provincia de Málaga. Desde 2015, el municipio ha experimentado un notable aumento de población, hasta superar los 22.000 habitantes, reflejo de la confianza de quienes eligen esta tierra para vivir, emprender e invertir atraídos por su calidad de vida, sus oportunidades y su proyección de futuro.
Ese avance demográfico ha ido acompañado de una evolución positiva del empleo, con una importante reducción del paro en los últimos años y una economía cada vez más dinámica, impulsada por el turismo, la agricultura, la construcción, el comercio y los servicios. Torrox demuestra que crecer con equilibrio es posible cuando existe planificación, estabilidad y una clara apuesta por el desarrollo.
Reconocido por contar con el Mejor Clima de Europa y distinguido como Municipio Turístico de Andalucía, Torrox ofrece una combinación de calidad difícil de igualar: playas, casco histórico con encanto, excelentes comunicaciones, nuevos espacios públicos y una amplia oferta cultural, deportiva y gastronómica durante todo el año. Su excelente temperatura media anual, el entorno natural y la cercanía entre mar y montaña lo convierten en un destino cada vez más valorado tanto por visitantes nacionales como internacionales.
El municipio vive además una constante modernización, con mejoras urbanas, nuevas infraestructuras y proyectos orientados a seguir ganando calidad de vida para vecinos y visitantes. También se suma una apuesta decidida por mantener servicios públicos de calidad y seguir mejorando los espacios comunes como elemento clave de bienestar y convivencia.
Al mismo tiempo, Torrox mantiene vivas sus tradiciones, su riqueza cultural y el carácter acogedor de sus vecinos, valores que conviven con una programación estable de eventos durante todo el año. La implicación, hospitalidad y espíritu asociativo y emprendedor de su gente constituyen, además, una parte esencial del éxito y la proyección alcanzados por el municipio en los últimos años.
Con identidad propia, capacidad de atracción y una imagen de marca cada vez más sólida, Torrox mira al futuro atrayendo inversión y consolidándose como uno de los municipios con mayor proyección de Málaga y Andalucía. Un lugar privilegiado para vivir, invertir y disfrutar los 365 días del año.
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
- Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- Degustaciones gratuitas, catas de vino y mercadillo de artesanía: así celebra este pueblo de Málaga su mítica Fiesta de la Cachorreña
- La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
- Este pueblo de Málaga celebra este domingo su Fiesta del Campo con mercadillo, actuaciones y degustaciones de ensaladilla cateta, paella y ‘zoque’
- La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa
- La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga