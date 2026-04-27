Ardales celebra con orgullo el Día de la Provincia exhibiendo talento malagueño

Ardales celebró ayer el Día de la Provincia, una jornada «muy significativa» en la que, año tras año, se reconoce a «personas, entidades y empresas» que están haciendo de Málaga «una de las provincias más prósperas en todos los ámbitos, no solo en el económico y turístico, sino en el cultural y tecnológico de España», en palabras de Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Danza Invisible, la Cámara de Comercio, Román y Martos, Alhelí y Amivel recibieron las Medallas de Oro y la localidad de Ronda, una mención especial por su solidaridad durante el desastroso tren de borrascas de comienzos de este año.

Salado concretó que esta edición se ha celebrado en Ardales al ser un «punto estratégico de la provincia de Málaga» y la «puerta de conexión» entre una «gran comarca», la de Guadalhorce y la comarca de Guadalteba, donde se une también «a uno de los recursos más importantes y de los que nos tenemos que sentir más orgullosos como es el Caminito del Rey». «Es el símbolo del consenso de todas las administraciones públicas, con la iniciativa privada». No obstante, Salado consideró que «no hay que ser complacientes» y que tienen que seguir siendo «exigentes»: «Tenemos muchísimos problemas que resolver con el espíritu del Caminito del Rey. Tenemos problemas de movilidad, de vivienda, de empleo y si seguimos trabajando en esta línea haremos que Málaga sea aún mejor provincia de lo que es».

Agradecimiento

«Hemos empezado un año muy duro con el tren de borrasca y el accidente de Adamuz y ahí se ha puesto a prueba la fortaleza de la sociedad andaluza y de la malagueña», mencionó Salado. En este sentido, aseveró que Ronda es «un ejemplo de lo que es Málaga, solidaridad, empatía, y lanzarse a ayudar a otro municipio que lo estaba pasando muy mal», y en ese momento se pusieron todos a trabajar, tanto del Ayuntamiento como toda la sociedad, como «cocineros, Cruz Roja y voluntarios».

También destacó Salado especialmente a la asociación Alhelí, que hace un esfuerzo «muy callado, que no se ve, pero muy importante»: «Cuando una persona lo ha pasado mal, en el caso del accidente de Adamuz, la muerte de un familiar querido por una enfermedad, ese duelo, esa recuperación por la pérdida de ese ser querido es muy complicado. Ellos están ahí para hacerlo recuperar, para seguir adelante y ese trabajo hay que reconocerlo».

Por su parte, el grupo musical malagueño Danza Invisible «forma parte de la banda sonora sentimental de esta provincia, grandes embajadores de nuestra tierra», según Francisco Salado. Danza Invisible nació en Torremolinos a comienzos de la década de los años ochenta, en un momento de profunda transformación cultural en España. Desde sus inicios, el grupo destacó por su personalidad musical, por la calidad de sus composiciones y por su capacidad para conectar con el público, convirtiéndose rápidamente en una de las bandas más representativas del movimiento musical de la nueva ola y del pop-rock español.

Otro de los galardonados ha sido la Cámara de Comercio de Málaga «por su aportación al tejido económico y empresarial», como ha señalado Salado. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga cumple 140 años de existencia promoviendo la actividad económica en la provincia y velando por los intereses de las empresas que prestan sus servicios en este territorio.

En cuanto a Román y Martos, esta empresa familiar, ejemplo de esfuerzo y de lo que representa Sabor a Málaga», en palabras de Salado, está dedicada a la elaboración y distribución de productos alimenticios, orientada a cubrir las necesidades del sector mayorista y del canal Horeca (hostelería, restauración y catering).

Finalmente, Salado resaltó la labor de Amivel, «símbolo de superación, dignidad e inclusión a través del deporte». Se trata de una asociación de personas con diversidad funcional física u orgánica, con sede en Vélez-Málaga y alcance en toda la comarca de la Axarquía.