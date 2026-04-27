Seguridad vial
Un camionero que transportaba siete coches se sale de una carretera en Málaga da positivo en cocaína y hachís
El conductor reconoció que había consumido drogas a los agentes de la Guardia Civil, que lo investigan por un presunto delito contra la seguridad vial
Un accidente de tráfico en el que un camión articulado sufrió una salida de vía en Málaga finalizó con el conductor investigado por presuntamente conducir bajo los efectos de las drogas. Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado 2 de marzo, cuando un tráiler que transportaba siete turismos en su remolque se salió de la carretera sin que se vieran implicados otros vehículos.
El aviso por el aparatoso siniestro convocó a componentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Antequera y de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga, que se encargaron de gestionar el accidente e instruir las diligencias. Los agentes le practicaron al conductor las pruebas de detección de consumo de alcohol y drogas, que arrojaron un resultado positivo en cannabis (THC) y cocaína, reconociendo el implicado que "había consumido drogas", ha informado la Comandancia de Málaga.
Ante el resultado positivo, confirmado posteriormente en el análisis de laboratorio, y la existencia de síntomas externos de estar bajo la influencia de sustancias psicotrópicas y drogas, junto a su implicación en accidente, llevaron a su investigación por un supuesto delito contra la seguridad vial.
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