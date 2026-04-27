Las casas rurales de Málaga superarán el 80% de ocupación en el Puente del 1 de Mayo: estos son los precios y las localidades más buscadas

Las casas rurales de la provincia de Málaga superarán el 83% de ocupación con motivo del Día del Trabajo que este año, el caer el 1 de mayo en viernes, deja un puente festivo de tres días. Según las previsiones de reservas de la plataforma Ruralidays.com, Málaga será la provincia con mayor ocupación, por delante de Córdoba (73%); Cádiz (71%); Granada (70%); Sevilla (69%) y Jaén (69%). Cierran la tabla Huelva (63%) y Almería (52%). La media de ocupación en Andalucía será del 79%.

El número de personas por reserva en una casa se sitúa entre cinco y seis, con un precio medio de 34,5 euros por persona, lo que supone un 6% más que el año pasado.

"El buen tiempo previsto, unido a la coincidencia del día 1 en viernes, las circunstancias internacionales y las vacaciones escolares en algunos países europeos han dado lugar a unos índices de ocupación que están muy por encima de las del mismo periodo del año anterior", ha afirmado este lunes el cofundador de Ruralidays, Félix Zea.

Torrox, Nerja, Frigiliana, Cómpeta y Antequera serán los municipios de la provincia con una mayor demanda en el puente. "Se trata en su mayoría de pueblos que conjugan la tranquilidad de un entorno rural con la cercanía al mar. Para estas fechas, las propiedades con piscina son las más demandadas y cotizadas", detalla Ruralidays.

Principales mercados

Por mercados, los principales clientes de las casas rurales en Andalucía serán los holandeses (36%), lo que se explica por la coincidencia con un periodo de vacaciones escolares en estas fechas en los Países Bajos, según Félix Zea. Le siguen los españoles (23%), por la buena disposición de las fechas para el puente, junto a Reino Unido (13%); Alemania (12%) y Francia (7%).

Una casa rural en la provincia de Málaga, en una imagen de la plataforma Ruralidays.com. / L. O.

Esta tendencia al alza en la ocupación se mantendrá durante todo el mes. "Tenemos unas previsiones muy positivas de ocupación en mayo, con un aumento por encima del 15% respecto al año anterior. El conflicto en Oriente Medio está haciendo que un mayor número de turistas internacionales se decidan a pasar sus vacaciones en Andalucía, donde el turismo rural es una opción cada vez más valorada y demandada", explica el cofundador de Ruralidays.

Temporada alta de casas rurales

La plataforma recuerda que para el cliente extranjero que elige pasar sus vacaciones en casas rurales, el mes de abril supone el arranque de la temporada alta, mientras que para el cliente nacional el arranque se con la entrada del calor, algo que ocurre habitualmente ya a partir de mayo.

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Ruralidays.com es la principal plataforma de turismo rural en España, con una cartera de más de 2.700 casas disponibles para el alquiler en todas las provincias.