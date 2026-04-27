Chubascos y una DANA al acecho de Málaga: la previsión de la Aemet antes de que empiece el puente de mayo

"En abril, aguas mil". El refrán se está cumpliendo este año en Málaga, donde la lluvia seguirá presente en los últimos días del mes. La provincia malagueña estrena mayo con tiempo inestable, con días marcados por la presencia de una DANA al oeste de la Península, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La aproximación de esta vaguada dejará tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento en el norte peninsular. En Andalucía, sus efectos se traducirán en cielos nubosos y precipitaciones dispersas, que también alcanzarán a Málaga.

En la capital malagueña, el martes 28 de abril comenzará con cielos nubosos y probabilidad de lluvia a primera hora de la mañana, especialmente entre las 6.00 y las 12.00 horas. No se esperan grandes acumulados, aunque sí chubascos débiles que podrían repetirse a lo largo del día.

Los chubascos podrían volver el miércoles 29 de abril, aunque de nuevo de forma débil y ocasional. La jornada estará marcada por cielos cubiertos durante la mañana, antes de una tarde en la que se abrirán más claros.

El tiempo en Málaga durante el Puente de Mayo

De cara al Puente de Mayo en Málaga, las primeras previsiones apuntan a una mejoría parcial. El viernes 1 de mayo se espera una jornada más estable, con sol y algunas nubes, máximas en torno a los 23 grados y mínimas cercanas a los 17 grados.

Sin embargo, la estabilidad podría no durar todo el fin de semana. La previsión contempla la posibilidad de lluvia débil el sábado 2 de mayo, mientras que el domingo podría estar marcado por cielos más nubosos.

En cuanto a las temperaturas en Málaga, no se esperan grandes cambios. Los termómetros se mantendrán en valores suaves, con máximas en la capital entre los 21 y los 23 grados durante buena parte de la semana. La Aemet señala, además, que las temperaturas seguirán por encima de los valores normales para esta época del año en buena parte de la Península.