Desarticulado un grupo que usaba las tarjetas bancarias que robaban a personas mayores en Málaga

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo de rateros dedicado a sustraer importantes cantidades de dinero a personas mayores. Aunque las detenciones se llevaron a cabo en Alicante, la investigación ha revelado que los implicados trabajaban de forma itinerante, ya que se han esclarecido casos en distintos puntos de Málaga, Murcia y Granada.

Las pesquisas arrancaron el pasado mes de diciembre en Cartagena, punto en el que se detectaron los primeros hechos delictivos. "Los autores, utilizando técnicas de distracción con personas de avanzada edad, lograban apoderarse del dinero y de sus carteras mediante un rápido y eficaz hurto al descuido", han explicado. El grupo actuaba de forma organizada y coordinada para seleccionar a sus víctimas cuando estas iban a sacar dinero del cajero automático de su entidad bancaria o durante una compra en un establecimiento comercial. El modus operandi consistía en que uno de los investigados distraía a las víctimas disimulando la caída de un objeto o pidiéndole ayuda con cualquier excusa, momento en el que entraba en juego otro compinche para apoderarse al descuido de las carteras y las tarjetas bancarias.

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Pin de las tarjetas

Como previamente habían captado las claves de las tarjetas que las víctimas habían tecleado en los dispositivos, los ladrones las usaban para hacer pequeñas compras y múltiples extracciones de dinero para no superar el límite establecido, o incluso accediendo a las aplicaciones bancarias para efectuar operaciones fraudulentas. Algunos de los reintegros llegaron a superar los 3.000 euros. La investigación permitió localizar a los investigados en el interior de un supermercado de Santa Pola (Alicante) cuando se disponían a cometer un nuevo hecho delictivo. Los agentes detuvieron en ese momento a tres hombres a los que atribuyeron numerosos delitos de hurto y estafa. A uno de los implicados le constaban más de cien detenciones anteriores por hechos similares.