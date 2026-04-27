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Detenidos por robar maquinaria industrial en empresas y obras de varios municipios de Málaga

Los cinco arrestados, que actuaron en la capital, Estepona, Alhaurín de la Torre y Mijas, guardaban la mercancía en trasteros ilegales antes de darle salida en mercadillos

Efectos recuperados.

Efectos recuperados. / v

La Opinión

Cinco personas han sido detenidas por su presunta implicación en varios robos con fuerza cometidos en el interior de empresas y en obras de construcción en distintos municipios de la provincia de Málaga. La Guardia Civil ha informado este lunes de que el objetivo de los investigados era maquinaria industrial de alquiler que encontraban tanto en las empresas arrendatarias como en las arrendadoras por su elevado valor de mercado.

Los investigadores reunieron denuncias similares procedentes de municipios como Málaga capital, Estepona, Alhaurín de la Torre y Mijas y las distintas averiguaciones permitieron saber que los autores de los robos guardaban el material robado en trasteros ilegales ubicados en polígonos industriales de la provincia. "En estos emplazamientos eliminaban cualquier rastro que pudiera identificar la maquinaria y posteriormente se valían de terceras personas para deshacerse de la misma poniéndola a la venta en diversos mercadillos", ha explicado la Comandancia en un comunicado.

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Generadores recuperados.

Generadores recuperados. / v

Con los sospechosos ubicados e identificados, la autoridad judicial dio el visto bueno para los registros, incluidos los trasteros, donde los agentes recuperaron una gran cantidad de maquinaria industrial. El operativo llevado a cabo por el Puesto de Mijas culminó con la detención de cinco personas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal y robo con fuerza.

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