Sucesos
Detenidos por robar maquinaria industrial en empresas y obras de varios municipios de Málaga
Los cinco arrestados, que actuaron en la capital, Estepona, Alhaurín de la Torre y Mijas, guardaban la mercancía en trasteros ilegales antes de darle salida en mercadillos
Cinco personas han sido detenidas por su presunta implicación en varios robos con fuerza cometidos en el interior de empresas y en obras de construcción en distintos municipios de la provincia de Málaga. La Guardia Civil ha informado este lunes de que el objetivo de los investigados era maquinaria industrial de alquiler que encontraban tanto en las empresas arrendatarias como en las arrendadoras por su elevado valor de mercado.
Los investigadores reunieron denuncias similares procedentes de municipios como Málaga capital, Estepona, Alhaurín de la Torre y Mijas y las distintas averiguaciones permitieron saber que los autores de los robos guardaban el material robado en trasteros ilegales ubicados en polígonos industriales de la provincia. "En estos emplazamientos eliminaban cualquier rastro que pudiera identificar la maquinaria y posteriormente se valían de terceras personas para deshacerse de la misma poniéndola a la venta en diversos mercadillos", ha explicado la Comandancia en un comunicado.
Con los sospechosos ubicados e identificados, la autoridad judicial dio el visto bueno para los registros, incluidos los trasteros, donde los agentes recuperaron una gran cantidad de maquinaria industrial. El operativo llevado a cabo por el Puesto de Mijas culminó con la detención de cinco personas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal y robo con fuerza.
- Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
- Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- Degustaciones gratuitas, catas de vino y mercadillo de artesanía: así celebra este pueblo de Málaga su mítica Fiesta de la Cachorreña
- La nueva freiduría que acaba de abrir en Málaga con marisco y pescado fresco a pocos euros: 'Ha traído el mar al barrio
- La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
- Este pueblo de Málaga celebra este domingo su Fiesta del Campo con mercadillo, actuaciones y degustaciones de ensaladilla cateta, paella y ‘zoque’
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- La calle más hermosa de España ‘regresa’ cada abril a Málaga