Familias de menores con necesidades educativas especiales se manifiestan en Málaga por falta de medios

Familias con hijos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), convocadas por la Plataforma Neurodiverso, se manifestaron ayer vestidas de luto riguroso por las calles del Centro de Málaga para denunciar la «falta de medios y de profesionales» para atender a estos menores.

El Grupo Municipal Socialista acompañó a los manifestantes. «Lo que están haciendo Juanma Moreno y el Partido Popular con la educación pública y, en concreto, con la atención a niños con necesidades especiales es muy grave», declaró el concejal socialista Rubén Viruel. Asimismo, el candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas Elecciones Andaluzas, Ernesto Alba, también acudió a la protesta. «El plan de Moreno es muy claro, es la privatización de todos los servicios públicos», aseguró. Por su parte, el número uno de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, también se sumó a la manifestación para reclamar «una educación digna».