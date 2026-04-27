Las Flores, más cerca del final de las fuga de agua potable y fecales

«Estábamos amargados porque, pensando en lo que teníamos que pagar para arreglar esto, no íbamos a tener para comer», confiesa Ana Reyes, presidenta del bloque más dañado de Las Flores, en calle Obispo Pedro de Moya.

Otro presidente de comunidad, Juan Regodón, muestra una grieta en su bloque, en calle Obispo Martínez Castrillón y destaca: «Comenzamos a tener problemas con el agua, cada vez teníamos más costes, la comunidad quedó en quiebra y pasamos una época fatal, porque pedíamos fiado a los fontaneros y seguían apareciendo fugas».

Ana Reyes, presidenta del bloque más dañado de Las Flores, la semana pasada. / A.V.

Son dos ejemplos de los estragos por las continuas fugas de agua potable y aguas fecales en los bloques de Las Flores que, en algunos casos, empujaron a malvender locales inutilizados por los daños, que iban a ser un apoyo durante la jubilación de sus dueños, en uno de los barrios más vulnerables de Málaga.

Como informó La Opinión, los vecinos se organizaron en torno a la Asociación de Vecinos Siempre las Flores de Huerta Morales, y 949 de ellos llegaron a firmar un escrito dirigido al actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidiendo una solución, porque responsabilizaban de la situación a las obras de rehabilitación que esta administración hizo en 2010, durante el periodo socialista.

Juan Regodón, presidente de la comunidad, señala un grieta en su bloque de Las Flores. / A.V.

Finalmente, y tras un diagnóstico previo de Emasa en 2025, será el Instituto Municipal de la Vivienda el que traiga la solución: entre este año y el que viene aportará 2 millones de euros para costear el 95 por ciento de las reparaciones. El próximo 22 de mayo termina el periodo de presentación de solicitudes.

«Más de 50 bloques»

Paco, presidente de la Asociación de Vecinos Siempre Las Flores de Huerta Morales, calculaba la semana pasada que se presentarían «más de 50 bloques de los 75 que tiene el barrio», porque algunos sí pudieron hacer frente a los daños.

A la izquierda, tubería de la rehabilitación y a la derecha, la nueva pagada por los vecinos en uno de los bloques, en una foto de 2024. / A.V.

El dirigente vecinal, que explica que las primeras denuncias datan de 2014, detallaba en 2024 a este diario que entre los fallos de la rehabilitación estuvo el «poner tramos nuevos de tuberías de cobre mezclados con tuberías viejas de plomo», lo que dio lugar a numerosos «reventones».

"Esto no es una obligación del Ayuntamiento"

Paco quiere agradecer, en primer lugar, el trabajo del concejal de Ciudad Jardín, Avelino Barrionuevo, que cuenta que se ha movido mucho para encontrar una solución, así como al concejal de Vivienda, Francisco Pomares. «Esto no es una obligación del Ayuntamiento, hay que reconocer que es un acto de generosidad que va a costear todo el pueblo de Málaga, y se lo agradecemos», subraya.

Una pancarta crítica con las fugas de agua en Las Flores, en el verano de 2023. / A.V.

El presidente vecinal también quiere dar las gracias al alcalde Francisco de la Torre y a todos los grupos políticos en el Ayuntamiento, que han visitado el barrio, en especial a la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez.

En declaraciones a La Opinión, Francisco Pomares remarcó el papel que, para conseguir las ayudas, ha jugado el Distrito de Ciudad Jardín. Por su parte su concejal, Avelino Barrionuevo, manifestó que «además de buscar la financiación económica previa», el distrito ha hecho una «labor de concienciación», para que las comunidades se adhieran a la figura del ‘Administrador de fincas de oficio’, «para que estos profesionales gestionasen las solicitudes».

Además, recordó, queda aplicar en la barriada los fondos europeos «del proyecto EDIL de regeneración urbana». Buenas noticias, por fin, para Las Flores.