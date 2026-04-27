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Elecciones andaluzas

Juanma Moreno, sobre las elecciones autonómicas: “El exceso de confianza de algunos nos puede llevar a una noche de frustración”

Alerta de que la mayoría absoluta no está conseguida y presenta un programa de gobierno, que no llama electoral, con cuatro ejes fundamentales: el crecimiento de la economía, el derecho a la vivienda, la sanidad y la innovación del futuro

Juanma Moreno presenta su programa electoral en Antequera

Juanma Moreno presenta su programa electoral en Antequera / L.O

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

“Confianza, estabilidad, futuro y seguridad” han sido los mensajes colgados tras Juanma Moreno esta tarde en el patio del antiguo hospital San Juan de Dios, en la localidad malagueña de Antequera, donde el Partido Popular ha presentado, en vísperas del inicio de la campaña, su hoja de ruta, “o de gobierno”, como prefieren llamarla, de cara al llamamiento a las urnas del 17 de mayo, una jornada donde Moreno se juega revalidar el trono de San Telmo, y lo sabe: “El exceso de confianza de algunos nos puede llevar a una noche de frustración”.

La razón de ser del gobierno de Moreno es “que la economía crezca”, algo que ha reiterado en varias ocasiones como su objetivo principal. Entre vítores y aplausos, el presidente de la Junta ha ensalzado la contribución de la comunidad autónoma al PIB español y ha aprovechado para sacar pecho de las cifras de empleo con las que dicen haber sido líderes consecutivos en 59 meses.

Pero no todo han sido halagos a su propia gestión. No se ha atrevido con mucha propuesta de campaña. Solo ha hablado de bajar impuestos, entre ellos la ampliación del recorte del de sucesiones y donaciones; de invertir en investigación un 2% del PIB andaluz; y de alguna nueva rebaja fiscal a la que todavía no ha puesto nombre y apellidos.

Los balones de la sanidad y la vivienda se han echado fuera de la parcela de la Junta. Juanma Moreno ha instado “de manera inmediata” al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a sentarse a negociar y acabar con la situación de huelga de los profesionales sanitarios que, ha criticado, “tanto daño hace a nuestro sistema”. A la vez que ha asegurado que el problema de vivienda no es “una cuestión ideológica” ni pasa por “no respetar la propiedad privada” que, ha reivindicado, son derechos constitucionales, junto al de tener una vivienda.

Juanma Moreno, en el mitin en la localidad malagueña de Antequera, donde ha presentado sus ejes de campaña

Juanma Moreno, en el mitin en la localidad malagueña de Antequera, donde ha presentado sus ejes de campaña / L.O

Un programa de gobierno “vivo”

Los populares han presentado un programa de gobierno que califican de “vivo”, y al que, han asegurado, aún siguen incorporando propuestas a las más de 1.900 que ya están por escrito. Un programa que, según Moreno, pretende “proteger a las familias y a las personas” con “determinación y ganas”.

La encargada de coordinar el programa electoral ha sido la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que lo ha resumido en “ilusión, confianza y compromiso” y que cree firmemente que "dará más motivos" para reelegir a Juanma Moreno como presidente de la Junta.

La consejera ha aprovechado su intervención para lanzar un dardo al presidente del Gobierno, que estará esta misma semana en Cártama en el arranque de la campaña electoral para arropar a la candidata socialista, María Jesús Montero. Del Pozo no se ha andado con titubeos. “Algunos vienen aquí de fin de semana, pero nosotros no estamos para hacernos un ‘Pedro Sánchez’”, ha reivindicado.

Aunque la candidata socialista, exvicepresidenta y exministra de Hacienda no ha quedado exenta de alusiones. La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha recalcado que las políticas de Moreno son “soluciones transparentes” y no promesas que María Jesús Montero “ya hizo en 17 años de consejera”.

Antequera, el “talismán” del PP

Tanto Navarro como el alcalde de la localidad malagueña de Antequera, Manuel Jesús Barón, han mencionado una misma palabra para referirse al municipio-escaparate de las políticas del Partido Popular de la Junta: “Talismán”.

Barón ha arrancado su discurso con halagos a Juanma Moreno, el hombre con el que “Antequera ha vivido los mejores años de su historia” y con el que ha compartido, ha asegurado, uno de los peores momentos de su vida y uno de los mejores momentos de Andalucía. El alcalde ha dejado claro que el Puerto Seco de la localidad “se va a inaugurar” de la mano del presidente de la Junta.

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En la cita popular no ha hecho falta pasar lista porque no ha faltado nadie. Han estado presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; Patricia Navarro, delegada de la Junta en Málaga; algunos consejeros de Juanma Moreno; y una larga lista de alcaldes y alcaldesas de municipios donde reinan las políticas populares que no han querido perderse el que la propia Navarro ha calificado como “el acto más importante de toda la campaña”.

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