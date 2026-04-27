Jubilados del SAS proponen 210 medidas para mejorar la sanidad pública: ampliar horarios, personal y reducir los conciertos

Ante la convocatoria de elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, en las que la sanidad pública se ha convertido en uno de los grandes asuntos de debate, un grupo de profesionales sanitarios jubilados y jubiladas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha elaborado un documento con 210 propuestas para mejorar el sistema sanitario público.

Los antiguos trabajadores del SAS alertan de un “grave y progresivo deterioro” de la sanidad pública andaluza, por lo que han querido aportar esta batería de propuestas con el objetivo de impulsar un “cambio de rumbo radical” para recuperar un sistema sanitario 100% público, universal y equitativo; de gestión directa y orientado al interés general, “no al beneficio privado”.

“La sanidad pública andaluza está en una encrucijada histórica. O se refuerza como pilar del Estado del Bienestar de verdad o se degrada hacia un modelo asistencial subsidiario dominado por intereses privados”, ha afirmado este lunes Daniel Prados, médico de familia e integrante del grupo de jubilados del SAS, tras la presentación del documento ‘210 Medidas para Mejorar la Sanidad Pública Andaluza’ en la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País.

Los profesionales sostienen que los datos son “contundentes” y que más del 60% de los andaluces están insatisfechos con su sistema sanitario. Denuncian que el modelo actual “favorece la privatización progresiva”, mediante conciertos y derivaciones, “debilitando el sistema público”. En este sentido, han recordado que el seguro privado ha crecido un 130% desde 2018.

Aumentar la financiación

Una de las principales propuestas del documento es aumentar la inversión sanitaria hasta alcanzar, al menos, el 8% del PIB andaluz. También proponen limitar la sanidad privada a un papel “estrictamente complementario”, impulsar auditorías públicas de las listas de espera y avanzar hacia la extinción, cuando sea legal y posible, de los conciertos singulares con hospitales privados que impliquen la asignación estable de población de referencia.

Otra de sus propuestas más destacadas es la de ampliar los horarios de 8.00 a 20.00 horas para reforzar el sistema asistencial, con un acceso directo desde Atención Primaria a pruebas diagnósticas y el desarrollo de servicios como fisioterapia, oncología comarcal o podología.

Para todo ello, en el ámbito de política de personal, proponen la creación de 18.000 nuevos puestos, reducir la temporalidad a un máximo del 8%, mejorar los salarios para evitar la fuga de profesionales o crear incentivos en zonas de difícil cobertura.

Atención Primaria

En el ámbito de Atención Primaria, que recuerdan que es el “eje del sistema”, solicitan que se destine, como mínimo, el 25% del presupuesto sanitario, sin incluir el gasto farmacéutico. También proponen limitar los cupos de pacientes por médico a un máximo de 1.300 personas. Asimismo, defienden la necesidad de reducir la burocracia en, al menos, un 30%. “Sin una Atención Primaria fuerte, el sistema no es sostenible”, subrayan.

En el bloque de Atención hospitalaria, los sanitarios jubilados plantean un modelo 100% público, reduciendo los conciertos con los centros privados, y un plan de choque para reducir las listas de espera, que, según el documento, afectan a más de 850.000 personas en Andalucía. Su propuesta pasa por abrir camas, utilizar plenamente las infraestructuras públicas disponibles y reducir los tiempos quirúrgicos a la mitad.

Mujer y salud

El documento también dedica un apartado a la Atención sociosanitaria, en el que defienden la necesidad de llevar a cabo una “integración real” entre sanidad y servicios sociales, la creación y desarrollo de centros intermedios para evitar hospitalizaciones innecesarias, así como la mejora urgente de la atención a la dependencia.

En el apartado de salud mental, apuestan por un modelo comunitario “centrado en la persona”, un aumento de los profesionales y recursos, un plan específico contra el suicidio y un refuerzo de salud mental infantojuvenil, entre otras medidas.

Los profesionales jubilados han creado, además, un bloque específico dedicado a la mujer en el que solicitan incorporar la perspectiva de género en todo el sistema; mejorar en patologías infradiagnosticadas como la endometriosis, fibromialgia o migraña; reforzar la salud sexual y reproductiva, garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y mejorar los cribados oncológicos y atención ginecológica.