Con Málaga alerta sobre una remodelación del paseo marítimo que "amenaza la identidad de El Palo y Pedregalejo"

El portavoz del grupo municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha advertido de "la creciente preocupación vecinal y social existente ante la anunciada remodelación de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo", al considerar que "la intervención puede suponer una pérdida irreversible de la identidad histórica, urbana y cultural de dos de los barrios con mayor personalidad de Málaga".

Sguiglia ha subrayado que "El Palo y Pedregalejo no son solo un frente litoral ni un escaparate turístico; son barrios con memoria propia, ligados a la tradición marinera, a una forma de convivencia de proximidad y a una relación única entre vecindario, playa, comercio local y espacio público".

Al respecto, ha advertido de que "cualquier actuación urbanística que ignore estos valores sería una agresión directa al carácter que ha hecho singulares a estas zonas durante generaciones".

Con Málaga afirma que "existe un riesgo evidente de homogeneización del paisaje y avance de la turistificación". / Álex Zea

De igual modo, ha señalado que la transformación del paseo marítimo "no puede limitarse a criterios estéticos o a una operación de imagen urbana desconectada de la realidad social del entorno".

"Turistificación"

Según ha explicado, "existe un riesgo evidente de homogeneización del paisaje, desaparición de elementos tradicionales y avance de la turistificación, poniendo en peligro la esencia de El Palo y Pedregalejo".

Por ello, Sguiglia ha reclamado al Ayuntamiento que "active de manera inmediata herramientas específicas para proteger la identidad de ambos barrios". Entre ellas, ha defendido "la elaboración de un catálogo de elementos urbanos, paisajísticos y patrimoniales que deban preservarse dentro del proyecto, evitando la pérdida de referencias históricas y culturales propias de la zona".

Asimismo, ha pedido "medidas concretas de defensa del comercio tradicional y de proximidad, que forma parte inseparable de la vida cotidiana y del tejido social de estos barrios", frente "a procesos de sustitución por negocios orientados exclusivamente al turismo o al consumo estacional".

El portavoz de Con Málaga también ha exigido "límites claros a la saturación hostelera y a la ocupación intensiva del espacio público" y ha advertido de que "el paseo marítimo debe seguir siendo un lugar para convivir, pasear y disfrutar por parte del vecindario, y no convertirse en un espacio privatizado o saturado".

Participación de vecinos y entidades sociales

Asimismo, ha reclamado una participación "real" de vecinos, asociaciones y entidades sociales en el diseño final del proyecto. "No se puede decidir desde los despachos el futuro de barrios con tanta personalidad sin contar con quienes viven allí todos los días", ha afirmado.

Además, ha insistido en que los criterios urbanísticos "deben respetar la escala, la singularidad histórica y el modelo urbano tradicional de El Palo y Pedregalejo, evitando actuaciones estandarizadas que borren la personalidad propia de estos enclaves".

En paralelo, Con Málaga ha solicitado la comparecencia del equipo de gobierno municipal para que explique "con detalle el contenido del plan de rehabilitación, sus plazos, el impacto real de las obras, los criterios técnicos adoptados y las garantías existentes para proteger la identidad social y urbana de ambos barrios".

"La ciudadanía merece transparencia, diálogo y un proyecto consensuado. Modernizar no puede significar borrar la historia ni diluir la personalidad de barrios emblemáticos de Málaga", ha concluido Sguiglia, que ha añadido que "defender El Palo y Pedregalejo es defender una forma de vivir, una memoria colectiva y un patrimonio que pertenece a toda la ciudad".