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Málaga, la "palanca del cambio" de Montero para llegar a la Junta, según los socialistas

El PSOE de Málaga se fotografió este domingo para la campaña andaluza, que arranca el viernes, y aprovechó para ensalzar el papel decisivo de la provincia de cara a los comicios del 17 de mayo

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar, en la reunión de su candidatura para las elecciones autonómicas del 17 de mayo junto al Museo de Málaga.

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar, en la reunión de su candidatura para las elecciones autonómicas del 17 de mayo junto al Museo de Málaga. / PSOE DE MÁLAGA

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

Málaga es la "palanca del cambio que va a llevar a María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía". Así lo afirmó el pasado domingo el secretario general del partido en la provincia y candidato a las elecciones del 17 de mayo, Josele Aguilar, que se reunió con el resto de compañeros de lista junto al Museo de Málaga para la foto oficial de campaña.

Aguilar aprovechó la reunión para ensalzar las virtudes de su equipo: "Son un grupo de mujeres y hombres comprometidos, con mucha experiencia, que aúnan juventud y valores socialistas". Un grupo de candidatos que, a su juicio, "representa muy bien la Málaga real, sus municipios, sus barrios y su sector productivo".

Su candidatura tiene una vocación clara: el cambio de gobierno en Andalucía, una provincia que, para el líder socialista, ha sido "abandonada" por el Gobierno de Juanma Moreno en "muchos aspectos". Un abandono que, según el candidato, han sufrido especialmente a las familias del alumnado con necesidades especiales, que se manifestaron esa misma jornada en defensa de la inclusión en las aulas; la sanidad y el conjunto de servicios públicos.

Cuatro o cinco escaños

Los socialistas persiguen un cambio en Andalucía y saben que se juegan un quinto escaño en Málaga. Un diputado que, según las encuestas, todavía baila de unas estimaciones a otras. Aguilar recordó los sondeos del CIS andaluz del pasado viernes que reflejan que "el Partido Popular perdería en Málaga dos diputados" y aludió al papel clave de la Costa del Sol como actor principal de una película en la que María Jesús Montero se convertiría en presidenta de la Junta.

El secretario general del PSOE en la provincia hizo un llamamiento "a todos los malagueños y malagueñas que quieran salvar los servicios públicos" y a aquellos "que quieren una sanidad pública de calidad, que funcione, sin listas de espera eternas y sin la carencia de profesionales sanitarios que sufrimos actualmente".

También se dirigió a quienes defienden "una educación pública de calidad", en contra ataque a la apuesta de Juanma Moreno por las universidades privadas, a "los problemas en la Formación Profesional y al cierre de aulas en los colegios públicos". Aunque el llamamiento también se extendió a quienes quieren "salvar y proteger la dependencia". "No podemos permitir que haya personas mayores que mueran en esas eternas listas de espera de la dependencia", se lamentó el socialista.

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"El próximo 17 de mayo nos jugamos mucho. Nos jugamos el día a día de todos nosotros y nosotras, porque es la Junta de Andalucía la que tiene las competencias fundamentales que afectan a nuestras vidas", afirmó.

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