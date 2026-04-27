Málaga protagoniza una gran fusión en el sector de los gimnasios en España: VivaGym compra Synergym para crear una cadena con más de 450 clubes

Movimiento de peso en el pujante sector de los gimnasios en España, con la provincia de Málaga además como protagonista. El grupo VivaGym, de origen malagueño (fue creada en 2011) y que desde 2024 es propiedad de la firma de capital riesgo Providence Equity Partners, ha anunciado este lunes la adqusición de los más de 160 establecimientos de la cadena malagueña de gimnasios Synergym, fundada en 2013, en una operación que dará como resultado una compañía que superará los 450 clubes en los mercados de España y Portugal.

La operación, suscrita a través de un "acuerdo vinculante", está sujeta a las autorizaciones regulatorias habituales para estos casos. VivaGym adquirirá así Synergym International, la sociedad matriz luxemburguesa de Synergym Holding.

"Sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras, la operación fusiona dos negocios complementarios para crear una plataforma de deporte y bienestar a gran escala en España y Portugal. Una vez completada, el grupo contará con una red de más de 450 clubes en la Península Ibérica, ofreciendo fitness accesible y de alta calidad a los consumidores de la región", ha anunciado este lunes VivaGym en un comunicado de prensa.

Presencia en Málaga

En el caso de la provincia de Málaga, por ejemplo, VivaGym tiene cinco gimnasios: dos en la capital (Málaga Centro, en Armengual de la Mota, y Juan XXIII) y otros tres en Vélez-Málaga (El Ingenio), Estepona y Fuengirola. Por su parte, Synergym tiene siete: cuatro de ellos en la capital (Los Guindos, Trinidad, Los Tilos y Reding) y el resto en Marbella, Estepona, Mijas teniendo además anunciadas próximas aperturas en Alhaurín el Grande y Antequera.

VivaGym, como ha avanzado El Confidencial, ha contado con el asesoramiento de Boston Consulting Group, Deloitte, Uria Menendez y A&O Shearman. Synergym ha contado con el respaldo de Growth Partner desde 2019, de Oxy Capital desde 2021 y de All Seas Capital desde 2024 y de Houlihan Lokey y Garrigues.

Plan de crecimiento de VivaGym

La compañía compradora afirma que el acuerdo forma parte de un plan de crecimiento basado en la "expansión orgánica y las adquisiciones estratégicas", y supone un "hito clave" en el desarrollo de la empresa. La combinación está diseñada para crear la plataforma más sólida, mejor posicionada para invertir en innovación y mejorar la experiencia de los socios y generar valor a largo plazo, ha comentado la cadena, que tiene como consejera delegada (CEO) a Cristina Burzako.

Una imagen de un gimnasio de la cadena Vivagym. / L. O.

“Este es un momento decisivo para VivaGym, este movimiento se basa en el robusto crecimiento que ya estamos experimentando y nos permite acelerar nuestra estrategia de expansión. Estamos fusionando dos empresas complementarias para ampliar significativamente nuestro alcance y prestar un mejor servicio a nuestros socios en toda la Península Ibérica Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia de fitness accesible y de calidad, y este paso nos permite impulsar esta ambición. Con una red más amplia y unas capacidades ampliadas, consideramos que estamos en una posición idónea para seguir mejorando nuestra oferta e impulsar la siguiente fase de nuestro crecimiento", ha apuntado Burzako.

Synergym: "Unirnos es el paso natural en nuestra trayectoria"

Por su parte el director General de Synergym, Jordi Bella, ha afirmado que esta operación es "la culminación de una etapa de éxito y expansión" para su empresa.

"Unirnos a VivaGym es el paso natural tras esta trayectoria que comenzó en 2013. El objetivo es seguir mejorando la vida de miles de personas, gracias a clubes de alta calidad con zonas de fitness especializadas, equipos de alta tecnología y personal altamente cualificado", ha expuesto.

La malagueña Synergym estaba afrontando en estos últimos años una etapa de expansión en la que había alcanzado los 160 gimnasios a cierre de 2025 y con el objetivo de llegar a 210 a lo largo de este 2026. De hecho, la semana pasada Synergym anunciaba que el primer trimestre del año había cerrado con 22,5 millones de euros, un 39,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que confirmaba la aceleación de su crecimiento.

La cadena tenía como objetivo para este año alcanzar también una facturación de 100 millones de euros y un EBITDA de cerca de 40 millones de euros, según explicaba el propio Bella.