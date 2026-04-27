Málaga triplica las muertes por calor tras 30 años de cambio climático

El interior de la provincia de Málaga, comarcas de media Andalucía y numerosos espacios dentro de las dos Castillas, con eje rojo en Ciudad Real, lideran el incremento en Europa de las muertes por calor, según un estudio comparativo que ha analizado los 62.000 fallecimientos que se producían en 2024. Hasta el triple de casos que en la década de los noventa se han contabilizado en áreas malagueñas especialmente azotadas por máximas inéditas a lo largo de la historia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha certificado durante los dos últimos años multitud de meses que batían máximas históricas en cuanto a temperaturas medias en la provincia de Málaga. Incluso en pleno mes de enero se superaban registros inéditos en más de seis décadas, desde que existen registros. Esos episodios tienen consecuencias para la salud de las personas en general, pero especialmente en determinados segmentos de edad o con pacientes con dolencias especialmente sensibles. Los expertos reconocen que se puede morir de un cuadro médico muy diverso y que el calor no es el único condicionante, pero sí que este último factor puede ser letal en personas en situación estable o supuestamente controlada.

El último de los informes Lancet Countdown sobre salud y cambio climático en Europa, que ha sido elaborado por 65 investigadores de 46 instituciones académicas y la ONU, bajo la dirección de la Universidad de Heidelberg (Alemania) y del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), refleja que el cambio climático y ese calor extremo que se padece cada vez con más frecuencia está detrás de las reseñadas 62.000 muertes que hubo hace dos años en suelo europeo. Ahí se pone el acento en España, donde además esas altas temperaturas generan cada vez más incendios o enfermedades infecciosas propias de países tropicales. También son cada vez peores los episodios de alergias, como justo esta semana pasada se recogía en los informes elaborados en provincias como Málaga o Sevilla.

Ciudad Real o Tarragona

La media española en 2024 fue de 130 muertes por millón de habitantes en el periodo comprendido entre 2015 y 2024, casi el triple de las que se contabilizaron para el conjunto del país a finales del pasado siglo, cuando se registraron 47 fallecidos, lo que supone un incremento medio de 83 muertes por millón de habitantes.

La provincia con mayor aumento de decesos por calor fue Ciudad Real, con más de 18 fallecidos por millón, pasando de una tasa de 8,8 a 27, según el informe ya referido. España es uno de los países más expuestos y vulnerables, con diferencias que parten de las características climáticas locales, la edad de la población o la capacidad de adaptación de cada región.

Termómetro en Málaga. / Gregorio Marrero

Las zonas más calientes de la provincia de Málaga

Dentro de la provincia existen municipios próximos a las provincias de Sevilla o Córdoba que distan en el capítulo de las temperaturas de localidades como Torrox y Marbella, que lideran todo el Mediterráneo en cuanto a los termómetros más templados de enero a diciembre.

Un aspecto singular lo representa otro territorio costero, como es la provincia de Tarragona, donde los bebés menores de un año soportaron el mayor número de días de calor (3.404 días de exposición entre 2015 y 2024) y donde más ha crecido el número de días de exposición a olas de calor en los mayores de 65 años.

Mosquitos de zonas tropicales

Los mosquitos de zonas tropicales cada vez tienen más presencia en Andalucía y otras áreas levantinas. Así, en 2024, la provincia de Valencia registró la mayor idoneidad climática de España para la transmisión del dengue a través del mosquito Aedes albopictus, mientras que Cádiz y Sevilla fueron más propicias para el Aedes aegypti, que es transmisor del Zika.

Y en Ceuta, el aumento de las temperaturas propició el mayor aumento de riesgo promedio de brotes del virus del Nilo Occidental, desde un riesgo de 0,002 (1981-2010) a 0,064 (2015-2024), y con proyecciones de alcanzar 0,251 en el balance final de todo 2025.

El estudio subraya que España es uno de los países de Europa que atrae mayor atención científica sobre el cambio climático y que centra entre el 10,6% y el 11,3% de las publicaciones científicas de todo el continente europeo que analizan los impactos del clima en la salud.

A la vista de estos datos, el estudio avisa de que los impactos de inundaciones, sequías, mala calidad del aire y calor extremo requieren «respuestas geográficamente más focalizadas» en España. En ese mapa, varias zonas de la provincia de Málaga rozan los máximos europeos.