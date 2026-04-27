'Manual para sobrevivir en clase': los consejos de un profesor malagueño para lograr aulas más felices

Hay días en los que los que un profesor, incluso con años de experiencia, no sabe cómo resolver un problema con un alumno, docentes a los que un grupo en concreto les ‘supera’, momentos en los que la desmotivación hace peligrar la vocación más fuerte.

Dar clase hoy no es fácil pero existen herramientas que pueden ayudar. ‘Manual para sobrevivir en clase’, del profesor malagueño Antonio María Hernández, reúne ideas para afrontar las clases de otra forma y que la chispa «que debería encender el aprendizaje» vuelva a brillar.

No son consejos ‘Mr. Wonderful’, no hay soluciones mágicas. El objetivo de este docente es compartir todo lo que él mismo ha aprendido en sus más de 20 años de trayectoria.

Experto en convivencia

Aunque su especialidad académica son las matemáticas, Antonio María es experto en problemas de conducta, educación emocional, disciplina positiva, mediación y convivencia.

Comenzó a formarse en estos temas en el IES José María Torrijos de Málaga y pronto se dio cuenta de que eran cosas que «encajaban mucho» con su forma de ser.

Antonio María Hernández, autor de 'Manual para sobrevivir en clase', junto a un alumno del IES Nº 1 Universidad Laboral de Málaga. / La Opinión

Desde hace 9 años imparte clase en el IES Nº 1 Universidad Laboral, donde puso en marcha y dirige el departamento de Convivencia.

«Los niños tienen que venir contentos a la escuela, pero qué menos que nosotros, los profesores, también vengamos contentos», reivindica Antonio María.

La idea de escribir este libro, el segundo que publica tras Educación Con-Vivencia’, ambos en la editorial Aula Magna, parte del convencimiento de que «vivimos una crisis silenciosa en la educación, una crisis de sentido».

Adolescentes desmotivados, que cada vez «estudian menos y pasan más tiempo con las pantallas», familias demasiado protectoras y un sistema educativo que «se ha convertido en rellenar papeles pero en el que educar se ha perdido».

«Los niños tienen que venir contentos a la escuela, pero qué menos que nosotros, los profesores, también vengamos contentos» Antonio María Hernández — Profesor del IES Nº 1 Universidad Laboral de Málaga y autor de 'Manual para sobrevivir en clase'

Este profesor malagueño del IES Universidad Laboral parte de este panorama pero sabe que puede aportar mucho a sus compañeros y compañeras.

Tras la reflexión inicial, su libro, que se presentó el pasado 20 de abril en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés, comienza con una invitación para que los docentes se conozcan a sí mismos, a su alumnado, a las familias y a su equipo educativo.

El director del IES Nº 1 Universidad Laboral, Juan Jesús Larrubia, presentó el libro de Antonio María el pasado día 20 de abril. / La Opinión

A continuación les insta a actuar para ser «agentes del cambio», aprendiendo a usar herramientas como la psicología positiva, el enfoque restaurativo o técnicas de modificación de conducta, entre otras.

Son técnicas cuya eficacia está demostrada, pero que en su opinión no se usan lo suficiente como el aprendizaje cooperativo.

Además, relata casos de alumnos -sin dar los nombres reales- con los que muchos docentes se pueden sentir identificados.

¿Cuáles son los problemas?

Los problemas se repiten en cada centro educativo y la casuística no es tan distinta. Para Antonio María Hernández, lo más difícil hoy dentro de un aula «es que el alumno no se da cuenta de donde está, no es consciente de que viene aquí a aprender cosas que le van a ayudar en su vida».

El exceso y la dispersión del conocimiento, la desinformación por los llamados ‘influencers’, la sobreprotección de las familias y la falta de límites, o la escasa resistencia a la frustración, son algunos de los problemas que, según este experto, influyen en el alumnado actualmente.

«Los niños hacen un poco lo que les da la gana. Es una consecuencia de la sobreprotección», afirma.

Compañeros del IES Nº 1 Universidad Laboral de Málaga acompañaron a Antonio María Hernández en la presentación de su libro. / La Opinión

Todo esto lleva a estudiantes con «poco hábito de trabajo», aunque Antonio María también pone el acento en el sistema educativo: «Es un sistema hecho para que lo difícil del profesor sea justificar que ha suspendido a un alumno», lamenta.

También ve a muchos de sus compañeros «cansados, desmotivados»: «Tengo algunos maravillosos, pero hay gente que sólo protesta, o que siempre está añorando una época pasada de disciplina, que ya no sirve para nada».

‘Manual para sobrevivir en clase’ va dirigido a los docentes, pero también a cualquier persona, porque habla de la importancia de conectar o de escuchar y hablar, pero «no de cualquier forma».

También opina que sería bueno que lo leyeran los políticos, aunque lo mejor sería «que dejaran la educación en manos de los educadores» y que los cambios en los sistemas educativos no sean sólo «cambiar el nombre de las cosas».

Consejos para empezar

Antonio María Hernández, al que los alumnos no paran de saludar por los pasillos de su instituto, cree que puede ser una buena lectura para profesores ‘novatos’ y comenta cuáles son los errores más frecuentes cuando se empieza a dar clase.

«Lo primero es que te da miedo hacerlo mal. Entonces quieres tener el control y crees que lo más fácil es usar la disciplina férrea. Pero no es lo más efectivo», apunta.

Además, se tiende a querer explicar todo «con mucha profundidad, porque tú sabes muchísimo, pero ellos son niños».

Y es muy común caer en el agobio por los trámites administrativos y la burocracia que la escuela acarrea hoy. Frente a esto, Antonio María recomienza, al menos, relativizar un poco «porque no tiene solución».

El profesor malagueño Antonio María Hernández, junto a su familia. / La Opinión

Una vez vistos los errores, también hay consejos básicos que pueden venir bien.

«El primero es hacer con los alumnos lo que quieres que hagan contigo», afirma en referencia a ser puntual o educado. «Los niños aprenden por imitación», recuerda.

Por otra parte, cree que es fundamental «ser una persona agradecida», en el sentido de valorar la profesión de docente, «un sitio privilegiado del que van a salir los maestros, los médicos, los electricistas del mañana».

Los alumnos más difíciles, los que más le motivan

También se aprende mucho de los casos difíciles. Cuando se le pregunta por su experiencia en este sentido, este docente malagueño afirma que lo peor es esos niños «a los que no se les puede ayudar porque no quieren y no quieren, no porque tú seas más malo o más bueno, sino porque sufren tanto que no se fían de nadie».

«Más que difícil es frustrante, porque tú intentas conectar, pones tus armas de conocimiento, pero no conectas», admite.

Sin embargo, las situaciones complicadas son las que mueven a Antonio María a hacer las cosas de otra forma: «Para mí son causa de motivación y las cuento en el libro porque pueden motivar a otros profesores que se identifiquen».

Dar clase puede ser una batalla diaria. Para este docente malagueño «no es ni siquiera un trabajo» porque cada día hace lo que le gusta «y es maravilloso».

Su nuevo libro, que fue presentado el pasado 20 de abril por el director del IES Nº 1 Universidad Laboral, Juan Jesús Larrubia, puede adquirirse en la plataforma libros.cc