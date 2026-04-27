Los médicos de Málaga inician su tercera semana de huelga con paros hasta el 30 de abril

Los médicos de Málaga y del resto de España comienzan este lunes 27 de abril su tercera huelga semanal del año para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y exigir un texto propio que reconozca las particularidades de la profesión médica.

Ante la falta de avances con el Ministerio de Sanidad, los más de 5.800 médicos que ejercen en la sanidad pública malagueña están convocados a una nueva semana de paros, que se extenderá hasta el jueves 30 de abril si no se alcanza un acuerdo. Las siguientes huelgas están previstas para las semanas del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Además, en esta ocasión, la capital malagueña acogerá el miércoles 29 de abril, a las 11.00 horas, la concentración y manifestación autonómica, a la que están llamados los médicos y facultativos de todas las provincias andaluzas. Una marea de batas blancas, esta vez procedentes de toda Andalucía, volverán a recorrer el centro de la ciudad, desde la plaza del General Torrijos hasta la plaza de la Constitución, para mostrar la unión del colectivo y reclamar una mejora de sus condiciones laborales.

Seguimiento del primer día

La primera jornada de paro ha arrancado en la provincia con un seguimiento de 58%, según los datos ofrecidos por el Sindicato Médico de Málaga (SMM), que ha destacado el “gran apoyo” que ha habido por parte de los Médicos Internos Residentes (MIR), “pese al alto porcentaje de servicios mínimos establecidos”.

La secretaria general del SMM, Ana Duarte, ha resaltado que se trata de una cifra “impresionante”, recordando que se trata del primer día de huelga. “Esto es un mensaje rotundo a la Administración: no nos vamos a rendir. Y seguimos adelante como veis”, ha subrayado.

Por su parte, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha reducido la cifra al 19,63% en el turno de mañana de este lunes en la provincia. El dato se sitúa por encima de la media andaluza, que ha sido del 19,31%.

Incidencia en la actividad asistencial

A primera hora de la mañana, el Hospital Regional de Málaga ha informado en sus redes sociales de que, con motivo de la huelga —convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA)—, pueden producirse “alteraciones” en la actividad asistencial programada durante esas jornadas, como consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones.

Más de medio millar de médicos de Málaga marchan por calle Larios en una nueva jornada de huelga / Álex Zea

Asimismo, el centro ha aclarado que se han establecido los servicios mínimos necesarios para garantizar la atención urgente, la atención a cuidados críticos, las urgencias obstétricas y pediátricas, así como los tratamientos oncológicos y no demorables. Desde la dirección del hospital han rogado a la ciudadanía “comprensión” por esta situación, recuerdan, “derivada del ejercicio legítimo del derecho de huelga por parte del personal médico”. También han indicado que se mantendrán activos los canales de información y atención a pacientes para resolver cualquier duda o incidencia.

Fuentes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria han señalado que se han cancelado algunas consultas externas debido a la huelga, aunque se aprecia “menos incidencia” que en anteriores convocatorias. Aun así, han precisado que todas las citas que se hayan visto canceladas por motivo del paro serán reprogramadas lo antes posible.

Apoyo del Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos de Málaga ha vuelto a mostrar su apoyo a las movilizaciones y ha anunciado que estará presente en la manifestación del próximo miércoles. “Por primera vez, toda la profesión médica está unida para decir ‘Basta’”, destacó el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, que aseguró que “los médicos y médicas tenemos mucha responsabilidad y poco reconocimiento en este Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad”.

“Porque cuidar a quien cuida es cuidar de toda la población. Esta no es solo una huelga de médicos. No es corporativista, ni defendemos privilegios. Queremos proteger la calidad asistencial, la dignidad profesional y la seguridad de los pacientes. Es la defensa de la sanidad pública que todos merecemos”, explicó en un vídeo difundido en redes sociales por el Colegio de Médicos.

¿Cuáles son sus reivindicaciones?

El motivo de la huelga sigue siendo el mismo que en las anteriores convocatorias: manifestar su rechazo al borrador del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario que ejerce en el Sistema Nacional de Salud.

El Comité de Huelga exige la creación de un Estatuto propio del médico y facultativo, acorde a su formación y responsabilidad. Asimismo, reclama un ámbito de negociación propio, “con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas”.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo se encuentra también la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación. En este sentido, piden el fin de las guardias de 24 horas, que en reiteradas ocasiones han definido como “inhumanas”

Del mismo modo, reclaman una clasificación profesional “justa”, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica, ya que la intención del Ministerio es incluir a todos los sanitarios en el mismo grupo profesional, equiparando titulaciones 240 créditos con la de 360 créditos de los médicos.

Este lunes el Comité de Huelga ha pedido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “asuma la responsabilidad de la negociación para poder desencallar el conflicto con médicos y facultativos”.