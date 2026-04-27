Mercadona compró a proveedores andaluces por más de 4.270 millones de euros en 2025

Mercadona reforzó en 2025 su presencia económica y comercial en Andalucía con compras a proveedores de la comunidad por valor de más de 4.270 millones de euros. La compañía cerró el ejercicio trabajando con más de 2.000 proveedores andaluces de producto, servicios y otras áreas no comerciales, dentro de su modelo de relación estable y a largo plazo con el sector.

La actividad de Mercadona en Andalucía tuvo un peso destacado en el ámbito agroalimentario. Entre las compras realizadas a proveedores de producto figuran 82,44 millones de kilos de cítricos —naranjas, mandarinas, limones y pomelos— adquiridos a agricultores de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla durante la campaña de 2025.

A estas cifras se suman 70 millones de kilos de aceite de oliva, 65 millones de kilos de pollo, 44,3 millones de kilos de sandía, más de 32 millones de kilos de tomate y 28 millones de kilos de pimientos procedentes de invernaderos andaluces.

Mercadona invirtió 124,8 millones en Andalucía

La inversión de Mercadona en Andalucía también creció durante el pasado año, hasta alcanzar los 124,8 millones de euros. De esa cantidad, cerca de 80 millones se destinaron a su red de supermercados y a la implantación de la sección Listo para Comer, uno de los servicios con mayor expansión en sus tiendas.

Otros 42,9 millones de euros se dirigieron a mejoras en los tres bloques logísticos que la compañía tiene en Andalucía, situados en Antequera, Huévar del Aljarafe y Guadix. Además, Mercadona invirtió 1,2 millones de euros en su plataforma exclusiva de venta online en Sevilla, conocida como la Colmena.

En el ámbito comercial, la empresa abrió siete supermercados en Andalucía durante 2025, repartidos entre las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga. Estas aperturas, no obstante, vinieron acompañadas del cierre de nueve tiendas que ya no cumplían los estándares actuales de la compañía. Además, Mercadona reformó un establecimiento en Málaga capital.

Más de 21.950 trabajadores en Andalucía

A cierre de 2025, Mercadona contaba en Andalucía con 346 supermercados, de los que 288 respondían al modelo eficiente de tienda de la empresa. Además, 284 establecimientos disponían ya de la sección Listo para Comer y 243 tiendas tenían puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La compañía también reforzó su plantilla en la comunidad con la creación de 1.000 nuevos puestos de trabajo. Con estas incorporaciones, Mercadona cerró 2025 con más de 21.950 trabajadores en Andalucía.

La empresa destaca entre sus medidas laborales la mejora de la jornada, con una semana más de vacaciones, la actualización salarial conforme al IPC y su política de primas por objetivos.

Datos de la actividad económica que genera Mercadona con sus compras en Andalucía. / L. O.

Donaciones de alimentos en Andalucía

En materia social, Mercadona donó en Andalucía más de 4.960 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 220 entidades sociales con las que colabora a diario en la comunidad. Según la compañía, esta cantidad equivale a más de 82.700 carros de la compra.

A nivel nacional, Mercadona realizó en 2025 compras en España por valor de 30.200 millones de euros, un 4% más que el año anterior. La compañía trabaja con un ecosistema de más de 14.000 proveedores de producto, servicios y áreas no comerciales, entre ellos más de 370 transportistas. Además, asegura que más del 85% de su surtido es de origen nacional siempre que la estacionalidad, la calidad y el cultivo lo permiten.